Hailey Bieber o Kendall Jenner, tú eliges si leggings de deporte o pantalón corto con camisa masculina ancha

Nunca los looks deportivos fueron tan cool.

Aunque la mayoría son camaleónicas y no se adscriben solo a un estilo porque además tienen oportunidades de sobra para tocar los palos, si tuviéramos que definir a las celebrities por su personalidad a la hora de vestir habría algunos nombres más sencillos que otros de clasificar.

Dentro del universo ‘sporty’, por ejemplo, con el permiso de Bella Hadid, son Kendall Jenner y Hailey Bieber las dos mujeres que mejor se funden con este estilo deportivo, confortable y muy relajado.

Ellas dos saben cómo hacer que sus looks de aspecto “tirado” no parezcan en realidad que están construidos con lo primero que había en medio de su habitación. Las dos modelos no dan puntada sin hilo aunque las prendas sean muy informales, y sus últimos dos looks son otro ejemplo de ello. Leggins deportivos o pantalón corto con camisa masculina ancha. Así han compartido mesa y mantel en Los Angeles las dos amigas. Nosotras te lo mostramos y tú eliges tu favorito.

La herencia que ha dejado el boom por las mallas ciclista se aprecia en el gusto de muchas mujeres por insistir con los leggins de deporte como prenda útil más allá de su contexto original, y la verdad es que no todas consiguen adaptarlos con el mismo éxito con el que lo ha hecho Kendall, que ha optado por el típico diseño largo por encima de los tobillos, como los que te recomendamos hace unos días de Oysho para llevar con una blusa metalizada de Zara.

La top californiana, los ha acompañado con unas deportivas negras, que es lo único en lo que coincidido con el look de Hailey, y un cropped top verde en clave deportiva también, como si acabara de salir del gimnasio. Una chaqueta deportiva muy corta es el detalle original con el que ha rematado su combinación ganadora.

Enfrente, la apuesta por el confort viaja en otra dirección pero con el mismo destino al final del camino: el de otro outfit ideal.

En realidad, las dos amigas han sido fieles a sus respectivos gustos: Kendall por la ropa ajustada y Hailey por la holgada. La clave de su look es llevar como sobrecamisa un diseño de cuadros masculino, que no es lo mismo exactamente que las camisas extralargas que hemos visto llevar mucho recientemente a nombres como Nuria Roca. En este caso, es directamente un modelo de la colección masculina de Mastermind Japan, y Bieber se la ha puesto con esa gracia que ella le da a este tipo de experimentos de estilo.

Un bolso elegante de Prada, unas Nike, un pantalón muy corto que apenas asoma por debajo de la camisa y un top interior de tirantes a juego con este son las tres piezas con las que la joven modelo ha acompañado a la mencionada pieza de una manera sorprendente.