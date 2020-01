Según Nuria Roca, la camisa vaquera ahora se lleva larga y con los bajos deshilachados

Una nueva forma de lucir el denim.

María Aguirre | Woman.es

El denim es uno de los tejidos estrella del mundo de la moda porque está en continua reinvención. En cuestión de pantalones, por ejemplo, no hay temporada en la que no se cambien las reglas del juego: del pitillo pasamos al 'flare', de este a los tipo 'mom', de ahí a los rectos... la cuestión es no dejar que la noria pare y hacer que cambie el patrón de nuevo.

Pero ojo porque no es solo una cuestión de jeans, parece que en otras piezas vaqueras también ocurre lo mismo. Si hablamos de chaquetas, faldas o vestidos veremos todas las versiones que se han presentado en los últimos años pero la que siempre se había mostrado impasible al paso del tiempo era la camisa. Hasta ahora, porque gracias a Nuria Roca hemos descubierto que también le ha llegado la hora de cambiar.

En lugar de la clásica blusa denim con botonadura de corchetes y ligeramente entallada, la presentadora ha encontrado un modelo que esconde muchas particularidades.

En concreto, la de la colaboradora de 'El hormiguero' tiene un color azul mucho más oscuro es de corte recto, tiene los bajos deshilachados, posee pequeños detalles de strass en la parte superior y es de largo XXL.

Una pieza de la firma italiana Guess que, aunque no hemos encontrado en su tienda online, sí que nos ha permitido fichar en ella una muy similar con bolsillos en plastrón en la parte superior cuyo precio es de 64,50 euros.

Lo curioso es que Nuria no solo nos ha mostrado que hay otras posibilidades para la camisa vaquera, sino que también hay alternativas a las clásicas a la hora de lucirla porque, lejos de apostar por combinarla en total denim con unos pantalones, la valenciana ha preferido utilizarla a modo de sobrecamisa (una de las tendencias de este invierno) y llevarla con un vestido negro de largo midi debajo.

Una fórmula con la que no habíamos experimentado hasta ahora pero que, viendo el resultado final, nos ha animado a probar suerte.