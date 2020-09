Las que más saben de moda dicen que no guardes tus mallas de ciclista de Oysho porque quedan genial con esta blusa de Zara

El otoño empieza metalizado.

Aunque para muchas los metalizados significan Nochevieja, no sé por qué, será cosa de las tendencias de las últimas navidades, donde se han convertido en la gran alternativa a lentejuelas y brillos, no hace falta esperar a que lleguen las fiestas para "teñirse" de metalizado. Puedes directamente empezar así ya el otoño e incluso acabar el verano dándole protagonismo en tus looks de entretiempo.

Si hace unas horas te confesamos cuál es el cropped top de nuestros deseos en la actualidad, el diseño brillante de la firma ucraniana Nué que ha conquistado a las influencers más elegantes, ahora volvemos a la carga con una blusa de Zara que genera un efecto similar al del mencionado top nada más verla: te entran unas ganas locas de salir de fiesta.

La blusa en cuestión es un diseño asimétrico y de manga larga que juega con los volúmenes y los pliegues gracias a los frunces que ocupan toda la pieza, y te pide a gritos apurar los días fuera del armario de las mallas ciclista de Oysho que te compraste en la primavera, con la llegada del buen tiempo, porque son la pareja de baile perfecta.

Y lo mejor de esta mezcla atrevida y vanguardista es que todavía le puedes dar una vuelta de tuerca más jugando con el calzado.

Que te apetece llevar ambas prendas en clave 'sporty', escoge unas deportivas de estilo vintage y muy urbanas, a lo Bella Hadid. Y si te apetece construir un look de fiesta de esos que quedan en el recuerdo de los que te acompañaron aquella noche, tienes ejemplo de sobra entre las celebrities, algunos tan recientes como este de Alexandra Pereira, de cómo exprimirlas gracias a los tacones.

Y por supuesto, que te propongan llevarla de esta forma tan original desde Inditex y que nosotras te animemos a ello con otras ideas similares, no son motivos suficientes como para restringir el uso de la blusa metalizada de Zara a las mallas ciclista. Tu imaginación es el límite a la hora de combinar una pieza tan versátil y llamativa como esta, que por cierto tiene un precio superasequible en la tienda online de la firma gallega, 19,95 euros.