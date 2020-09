Ojo al top brillante que nos ha enseñado Paula Ordovás porque te entran ganas de fiesta solo con mirarlo

Nuevo 'must' entre las amantes de la moda.

María Aguirre | Woman.es

Las circunstancias han hecho que nos hayamos quedado sin muchas fiestas y planes que teníamos pendientes, pero si algo hemos deberíamos haber aprendido en estos meses es que el tiempo no está para desaprovecharse y que cualquier momento es bueno para disfrutarlo. ¿Por qué esperar a una ocasión especial para lucir ese vestido que lleva meses cogiendo polvo en el armario o por qué llevar las lentejuelas solo en Nochevieja?

Hace ya tiempo que la moda nos enseñó que cada vez hay menos límites y líneas rojas que no se pueden cruzar porque los contextos han cambiado y, dado que la ropa está para jugar, mostrar nuestra personalidad y hacernos sentir bien, no estamos dispuestas a renunciar a aquello que nos gusta solo para lucirlo una o dos veces contadas.

Todo esto no era más que una exposición para mostrarte el último fichaje que hemos hecho en Instagram gracias a Paula Ordovás que es perfecto para corroborar todo esto que te estamos contando. Un top brillante con el que te van a entrar ganas de bailar toda la noche aunque sea en tu habitación. Porque que no haya grandes celebraciones en tu horizonte más cercano no quiere decir que tengas que renunciar a vestir piezas tan especiales como esta.

Pura fantasía es este micro top plateado cargado de destellos que ilumina a cualquiera que se anime a lucirlo como la madrileña que lo ha combinado de forma magistral con un pantalón de piel negro de talle alto y unas sandalias de tacón.

Detrás de este deslumbrante diseño está la firma ucraniana Nué que crea prendas y joyas brillantes pensadas tanto para el día como para la noche. La prueba está en que otro de sus ya famosos tops lo lució recientemente en un estilismo muy distinto Chiara Ferragni, siendo el rosa su color elegido y unos shorts vaqueros sus mejores compañeros, aunque anteriormente ya se lo habíamos visto en dorado tanto a ella como a otras compañeras de profesión como Leonie Hanne.

Todo un descubrimiento para las amantes del glitter ya que este cuerpo de escote cuadrado y finos tirantes está fabricado en seda sobre la que se han colocado los pequeños cristales que brillan cuando están bajo la luz artificial -sí, una auténtica pasada- y que están confeccionados en diferentes colores.

Una escueta pieza que podrás llevar sola con una parte inferior que llegue hasta la cintura para que el juego de volúmenes y largos siente mejor, pero que también te dará mucho juego sobre un vestido lencero o incluso sobre una camisa. La imaginación es tu único límite.