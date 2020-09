La fórmula de Alexandra Pereira para combinar las (temidas) mallas de ciclista es TAN elegante que las llevarás incluso a la oficina

En otoño las mujeres con más estilo llevarán así estos (¿complicados?) pantalones deportivos.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¿Todavía crees que las mallas de ciclista no son para ti? Eso es que aún no has visto el último look de Alexandra Pereira en Instagram, porque tiene todos los ingredientes ('made in Zara') para convertirse en uno de los estilismos más apetecibles de la nueva temporada.

Desde que hicieron su aparición de la mano de las Kardashian hace un par de años, los 'leggings' más controvertidos del 'street style' no han dejado de acumular tantas fans como detractoras. Si lo tuyo es el estilo deportivo, probablemente ya habrás caído rendida a su influjo; pero ¿sabes que si los combinas con acierto también pueden resultar muy elegantes?

Ya te avisamos que, añadiéndoles una camisa masculina puedes conseguir un 'lookazo' para la vuelta a la oficina y precisamente esa es la línea que sigue el 'outfit' de la 'influencer', que nos parece ideal para marcar estilo en la 'rentrée'. ¿Lo mejor? Que solo necesitas hacer una visita a Zara para copiárselo, ya que todas las prendas pertenecen a la nueva colección de la firma gallega.

Partiendo de las mallas ciclistas en cuestión, Alexandra ha añadido una camiseta blanca con nudo y una chaqueta 'blazer' holgada en color beige. Las sandalias de tacón cómodo, las gafas de sol extragrandes y el bolso de cuero redondean el conjunto con un toque 'luxury' irresistible.

De esta forma, la empresaria no solo ha vuelto a poner en práctica su truco para convertir en lujo cualquier look combinando tonos neutros, sino que además ha demostrado su capacidad para crear fórmulas superoriginales partiendo de piezas sencillas.

Impecable como siempre, Alexandra. Tomamos nota.