Celine Dion demuestra que las tendencias de moda no entienden de edad, y ella sabe cómo llevar el chandal para conseguir un “lookazo”

Comodidad y estilazo.

Woman.es

Hace ya tiempo, y podríamos decir que de forma inesperada, Celine Dion se convirtió en todo un icono de estilo. Tras un años en un discreto segundo plano, la artista decidió reinventarse a través de la moda y su increíble transformación fashion es una de las que más bocas abiertas ha ido dejando.

Sobre todo porque la intérprete del célebre 'My heart will go on', tema principal de la película 'Titanic', ha puesto sobre la mesa un debate que desgraciadamente seguía vigente que es el de la incompatiblidad de la edad con determinada forma de vestir. Es más, ha demostrado lo absurdo de todo eso arriesgando más de lo que muchas hubieran hecho en su lugar. Porque no solo no debería haber prendas vetadas en un armario maduro sino que estas son muchas veces mejor llevadas por mujeres de más de 50 años que por menores de 20.

Y la prueba fehaciente de todo esto la encontramos en el último look de la canadiense con, ni más ni menos, que un chándal como protagonista.

Acostumbradas como ya estábamos a ver a Celine Dion llegando a los desfiles con increíbles vestidos de Alta Costura o trajes que son pura sofisticación, esta vez ha optado por algo totalmente rompedor con lo que se ha coronado como reina indiscutible del street style.

El "responsable" de todo esto es un estilismo puramente deportivo compuesto por un pantalón de algodón en color negro con una franja blanca, una chaqueta extragrande con cierto regusto retro con el logo de Balenciaga estampado en grande sobre una superficie en amarillo fluorescente y, como no, unas bastas zapatillas blancas tipo chunky también pertenecientes a la colección de la firma capitaneada por Demna Gvasalia. Una apuesta por el chándal con la que Celine ha aunado comodidad y estilazo en un mismo look y que, para mayor contraste, ha lucido con su media melena peinada completamente lisa con raya al medio y un maquillaje en tonos metalizados.

¿Conseguirá arrebatarle el título de reina del chándal a grandes jefas en este campo como Rosalía o Úrsula Corberó? Solo el tiempo lo dirá.