No sabemos si Bella Hadid ha llevado medias estampadas con su vestido con hombreras, si son unas originales botas altas o incluso leggings, pero nos alucina su look de invitada

Se acercan los eventos de invitada y Bella Hadid nos inspira con este vestido súper salvaje y estructurado que será lo más esta temporada.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

El vestido estampado que ha llevado Bella Hadid como invitada nos encanta y además tiene la tendencia de la temporada: hombreras XL.

-Desde que hemos visto este vestido de Redondo Brand, solo soñamos con looks de invitada en color azul

-Mery Turiel tiene el vestido de invitada perfecto para tus próximos eventos

Las bodas, bautizos y comuniones están a la vuelta de la esquina y la primavera no solo nos trae los clásicos estampados florales, este año también tenemos 'animal print' para las más atrevidas. Todo un despliegue para elegir el vestido de invitada que te haga sentir imparable pero cómoda.

La Semana de la Moda de París es un buen espectáculo donde buscar inspiración. Bella Hadid nos sorprendió con su look de invitada para un fiesta de lo más parisina. Un vestido largo estampado de cebra, hombreras XL, medias a juego con el estampado y unos tacones negros que en cuanto los ves dices ''Balenciaga''.

El total look, que está entre lo gótico y lo salvaje, no deja a nadie indiferente. Las hombreras XL encuadran la figura y el rostro pide un peinado efecto 'wet' que tan de moda está esta temporada. Lo más destacado del 'outfit' es sin duda las medias estampadas a juego con el vestido que resulta muy favorecedor para alargar visualmente la estatura a aquellas que queremos ganar unos centímetros.

Unos pendientes geométricos (también XL) es el único accesorio que ha añadido al look y aunque al principio podría parecer 'too much' encajan a la perfección con el estampado. Si te ha encantado el vestido hemos encontrado uno similar (rebajado) en Asos que si bien el estampado no es tan característico como en este diseño, es perfecto para cualquier evento de invitada.

Y, efectivamente, el diseño es de Balenciaga, de la colección ready-to-wear de primavera 2020. A excepción del bolso, Bella Hadid ha conjuntado el look tal cual se presentó en la pasarela lo que nos dice lo mucho que le gusta la firma a la modelo.

Los días parisinos con sus tonos pasteles y looks refrescantes dejan paso a la noche más atrevida, salvaje y llena de luces en una ciudad que, al igual que se dice con Nueva York, nunca duerme.