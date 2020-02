Los vestidos más deseados de la primavera ya han llegado a las tiendas y querrás llevarlos con biker y zapatillas, la fórmula que nunca falla

Esos que comprar ahora para llevarlos en primavera y reciclar más tarde en verano.

Ese momento de llevar un vestido midi o largo hasta los pies junto con una chaqueta biker y las zapatillas más cómodas de tu armario ha comenzado su propia cuenta atrás y es cuestión de semanas que al fin podamos disfrutar de esta fórmula y del buen tiempo como uno de los pequeños placeres de la vida que la primavera nos brinda cada año.

Por ello, no es de extrañar que absolutamente todas las firmas hayan incluido ya en sus catálogos esos diseños que se caracterizan por unos patrones holgados, colores muy vivos y detalles que bien a modo de bordados o de originales estampados nos hacen aumentar nuestra colección sin que nunca sean suficientes. De mangas largas, cortas, sin ellas o con la exitosa característica abullonada, si vas a tiendas físicas, allá por donde mires te toparás con ellos, mientras que en sus espacios online basta con seleccionar el apartado de 'vestidos' siendo estos los que ocupan los primeros puestos a modo de propuesta. Es más, en redes sociales las que más saben de moda no han tardado en aprovechar los primeros rayos de sol para encargarse de lucir sus adquisiciones primaverales de las que, si tenemos que quedarnos con una, es la lanzada por Zara en la que un diseño al más puro estilo ibicenco ha hecho que solo tengamos ojos para ella.

Repleto de detalles, de él nos gusta su corte, su cuello subido y sus mangas con volante. También su cuerpo ajustado y su falda con volumen gracias a pequeñas fracciones, todas ellas con bordados florales y geométricos de diversos colores. Toda una joya que pasará a ser la prenda que más veremos, que cuesta 59,95 euros y que además está disponible en seis tallas distintas.

Pero claro que no es el único con el que nos quedaríamos. Desde Mango o H&M hasta & Other Stories o Bimba & Lola, el patrón más exitoso de todos los vestidos por excelencia ha vuelto a las tiendas y no hay diseño con el que no soñemos.