Ahora podemos conseguir looks mágicos con joyas que reviven las aventuras de los personajes de este clásico de Disney.

SANDRA GONZÁLEZ

Hace más de 150 años que Lewis Carroll escribió una de las obras más fantásticas, divertidas y surrealistas de la historia de la literatura y que, por supuesto, ha pasado de generación en generación brindando lecciones poco convencionales a niños y adultos: 'Alicia en el País de las Maravillas'.

Este cuento clásico llegó a nuestras retinas en forma de animación gracias a Walt Disney, quien enloquecido por la historia del autor británico decidió estrenar su propia película en 1951. A través de este largometraje reflejó a la perfección la moraleja de la obra literaria y plasmó a la perfección las enseñanzas de la misma, como la diversidad, el valor del tiempo, las locuras, el destino, la imaginación y, por supuesto, la realidad, entre muchos otros aspectos.

Por todo ello, 'Alicia en el País de las Maravillas' sigue siendo uno de los clásicos de Disney favoritos para muchas personas, incluso en edad adulta. Si esta historia te encanta tanto como a nosotras, tenemos que decirte que te vas a enamorar de la última colección de Pandora inspirada en todos los personajes de la obra, desde la propia Alicia, pasando por el Sombrerero Loco, hasta el Gato de Cheshire.

Después de alucinar con la colección de la firma de joyas inspirada en Harry Potter o en Star Wars, Pandora sorprende con este lanzamiento protagonizado por piezas mágicas, en las que destacan el plata y el color azul, y que son capaces de crear looks MÁGICOS. Por supuesto, y tal y como dicta la filosofía de la firma con sede en Copenhague, cada una de las joyas de eta nueva colección están terminadas a mano y hechas con materiales de alta calidad pero a precios asequibles, pues están a la venta desde 39 euros.

La sonrisa del Gato de Cheshire protagoniza la nueva pulsera de la marca pero también encontramos un 'charm' para coleccionistas de Alicia y su reencuentro con el Sombrero Loco con la frase "We are all mad here" ("Aquí todos estamos locos"), así como otras piezas que recrean las aventuras de los personajes de este cuento clásico como el pomo de la puerta, la escena en la que Alicia se bebe una pócima que le hace crecer o ser más pequeña o la tetera de la fiesta de "No cumpleaños". ¡Pura fantasía!

Los cuentos inspiran colecciones de las principales firmas de moda desde hace varias temporadas y, por supuesto, en este sentido las historias de Disney siguen siendo las más vistas en las prendas de los principales escaparates. En Woman.es hemos seleccionado algunos de los diseños inspirados en personajes de este tipo de historias para que consigas looks únicos, diferentes y mágicos. ¡No te pierdas nuestra galería de a continuación!