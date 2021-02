La chaqueta vaquera más icónica de Desigual, que también encontramos en versión chaleco, vuelve con Mickey Mouse incluido (y no puede ser más 'cool')

Un diseño en clave 'vintage', ideal para un look de entretiempo único.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

En 1984 Desigual lanzaba su primera prenda: una chaqueta vaquero upcycled que, a día de hoy, es una de las más míticas de la firma y todo un clásico para los amantes del 'denim'. Años después de esta creación, Mickey Mouse se coló saludando en la espalda del diseño y, hoy, volvemos a tener esta cazadora a nuestro alcance. Y no podemos estar más emocionadas...

- Esta es la bomber de Mickey Mouse para Bershka que ya tiene lista de espera

- Las chicas que adoran vestir de negro van a querer este traje de chaqueta de Desigual que ha diseñado Miranda Makaroff

Bajo el nombre de 'Play!' surge la nueva colección de Desigual & Mickey Mouse, en la que encontramos todo tipo de prendas cómodas, icónicas, muy urbanas y versátiles y en la que destacan el 'patchwork' (que vuelve a ser tendencia) y el mítico ratón de Disney (que nunca dejará de ser tendencia).

Resulta complicado escoger solo una prenda de este nuevo lanzamiento, pues encontramos desde looks para estar en casa hasta patrones anchos y urbanos en clave 'vintage' que te van a enamorar tanto como a nosotras. Pero, sin duda, si tenemos que quedarnos con un diseño de toda la propuesta de la firma barcelonesa es con la 'Iconic Jacket' de silueta 'oversize' con parche de Mickey Mouse, y es que es una auténtica pasada.

Se trata de una reedición exclusiva de la tejana original creada por Thomas Meyer en los años 80 con detalles de cuero de diferentes colores y el ratón más famoso del mundo en el canesú de la espalda. La chaqueta es unisex y cuenta con cuello alto, manga larga y cierre de botones. En definitiva, se trata de un diseño con efecto 'vintage' que no puede ser más 'cool'. ¿Se te ocurre alguna otra manera de diferenciar tus looks urbanos? ¡A nosotras no!

El diseño, además, está totalmente fabricado con fibras recicladas por lo que su proceso de elaboración ha consumido menos agua y energía y, por tanto, ha tenido un mejor impacto en el medio ambiente. Lo encontramos disponible en todas las tallas en la web de Desigual a un precio de 249 euros, y nos parece una superinversión porque nunca jamás pasará de moda.

Además, si buscas un diseño todavía más original, desde Desigual han reinventado su chaqueta Iconic convirtiéndola en chaleco (que recordemos que este tipo de diseños está arrasando en el 'street style' actual), ¡y nos encanta!

Por supuesto, además de estas dos prendas, en la nueva propuesta de la firma 'made in Spain' encontramos otro tipo de diseños como es el caso de sudaderas amplias, un parka con efecto desgastado, vestidos y accesorios para diferenciar cualquier look (como es el caso de gorros 'bucket', mochilas o bolsos). ¡Una pasada!