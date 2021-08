El truco de la americana de Uniqlo para llevar un chándal a la oficina

Esta chaqueta tiene un poder transformador increíble porque, pese a su aspecto clásico, puede ser utiliza en looks a la última con los que acertar de lleno.

Julia García

El chandal hace tiempo de salió de su hábitat exclusivamente deportivo y se coló en nuestro día a día dispuesto a hacernos la vida mucho más cómoda. Lo consiguió, vaya si lo consiguió, el estilo comfy se impuso y hay que reconocer que resulta complicado renunciar a él por apostar por uno menos informal. Pero, ¿y si te dijéramos que puedes seguir llevando esta prenda aun cuando el objetivo es algo más sofisticado?

No nos hemos vuelto locas porque no vamos a proponerte que apuestes por él para ir a una boda con un taconazo, pero sí que te animes a lucirlo para, por ejemplo, acudir a la oficina en esos días en los que el código de vestimenta se relaja. Ahora bien, para no caer en errores es imprescindible que se sigan una serie de pautas.

La primera de ellas es que, como decíamos, tu lugar de trabajo te permita estas licencias o si no lo hace de manera habitual que sí que lo haga al menos en determinadas ocasiones. La segunda es que el chándal en cuestión no sea estampado ni con logos o dibujos, es preferible que sea completamente liso y, ya que estamos, de algún tono neutro para que no llame demasiado la atención. Y la tercera y no por ello menos importante es que se elija bien con qué acompañarlo.

Aquí vamos a detenernos un poco más porque no se trata solo de elegir un calzado sino también de otros complementos o prendas con los que puedas jugar a tu antojo hasta cambiar su estética.

Una de las ideas que más nos gusta es esta que propone Uniqlo de combinarlo con una pieza de abrigo que nada tenga que ver, un truco del que ya teníamos constancia gracias a la cantidad de looks con los que nos topamos el pasado invierno.

Entonces vimos cómo muchas influencers lo llevaban con abrigos o gabardinas ligeras, pero lo que la firma japonesa dice es que con una blazer clásica a cuadros puede quedar así de bien. ¡Y vaya si lo hace!

Quién nos iba a decir que una americana de corte tradicional, recta, amplia y en tonos marrones podría llevarse con una sudadera y unos joggers a juego en tono crudo para conseguir un estilismo que nos encante de esta forma.

La mencionada chaqueta figura entre las novedades de Uniqlo para la temporada que estamos a punto de comenzar y se vende tanto así como en negro o en tonos grises a un precio de 59,90 euros.

Quizá ahora sea un poco temprano pensar en esta fórmula para la rentrée teniendo en cuenta que el cuerpo aún nos pide ir a todas partes con pareo o caftán, pero estamos seguras de lo mucho que vamos a explotar esta idea cuando entre el otoño.