Chiara Ferragni vive un momento maravilloso. Celebra su sexto mes de embarazo, ha superado los 20 millones de seguidores y su marca de ropa sigue siendo un éxito total. Es más acaba de anunciar un acuerdo de licencia de cinco años con la marca Monnalisa, para crear una nueva línea de ropa enfocada a niños de hasta 10 años. Se espera que la colección se lance para otoño-invierno 2021.

Se trata de su segundo embarazo, esta vez es una niña, así que Chiara se siente mucho más segura, ya sabe qué es la maternidad y se le nota más confianda. Como siempre, la influencer no para de lucir tendencias. El look de la italiana se podría definir como arriesgado. Le gusta mezclar texturas, colores, ama las transparencias, y lo mismo lleva un vestido de alta costura que un chándal. Lo cierto es que tiene gusto para combinar prendas y no teme al "demasiado", y es que es toda una maestra de las combinaciones, conoce el punto exacto en el que un estilismo pasa de ser tendencia a extravagante.

Y para muestra un botón. Su último estilismo es de todo, menos discreto. La empresaria de 33 años, ha combinado un conjunto de sudadera crop top con un chándal holgado, ambos en tono negro con unas zapatillas blancas que asumimos que pertenecen a su línea de calzado. Hasta aquí podría parecer un look cómodo como cualquier otro, pero Chiara lo ha combinado con un abrigo de peluche de piel sintética, con estampado de leopardo, un broche con la insignia "cf" con flecos confeccionados en cristales, que pertenece a su firma Chiara Ferragni y que está disponible en su web desde la XS hasta la L por 595 euros.

El conjunto Sporty que escogió es de la marca italiana Norrghi. Se trata de un jogger palazzo que cuesta 49 euros, y una sudadera croped de 39 euros. Ambas piezas sigues disponibles en la web, aunque no en toda las tallas.