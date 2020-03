Tamara Falcó tiene un colgante dorado de Dime que me quieres personalizado con su horóscopo que queda ideal con camisas masculinas

Un nuevo motivo que incluir en tu colección de joyas.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

¿Y si te decimos que los signos zodiacales son el nuevo motivo que reinará en nuestros colgantes esta primavera? Bueno, mejor cambiemos esa posibilidad por toda una realidad y es que con Tamara Falcó y un diseño firmado por Dime que me quieres nos convertimos en fieles testigos de que estos pasan a ser los nuevos protagonistas de nuestros complementos como ya iniciales, conchas y camafeos lo hicieron hace tiempo. Así, en este camino de innovaciones en el que ella ya ha apostado por un nuevo motivo, también aprovecha para dejarnos claro que si son dorados y si los combinas con una camisa de corte masculino obtendrás la fórmula perfecta con la que presumir de ellos en tu día a día.

De una de las firmas de joyas minimalistas favoritas de las 'celebrities' de nuestro país, esta se encarga de dar vida a una nueva línea dentro de su colección a esos signos que representan diferentes personalidades, con sus características, deseos, debilidades y fortalezas únicas que se unifican en un limitado espacio en forma de medalla de latón chapada en oro de 18 quilates.

Un ejemplo más con el que satisfacer a las fanáticas de las formas más discretas y elegantes. Y es que se trata este de un nuevo diseño que querrás –como nosotras- añadir a esa colección en la que el dorado es el gran protagonista y en la que son los modelos pulidos los que reinan en nuestro joyero. Pero es que no se trata solo de dar con tu signo del zodiaco para concederte un capricho o para dar con el regalo perfecto. Más allá de todo eso, con él podemos jugar el papel de diseñadora al incluir la cadena que queramos entre las que poder elegir tres modelos distintos de diversas longitudes: una de estilo 'vintage', otra creada a partir de pequeñas bolas y una última protagonizada por los eslabones con la que corroborar que estos siguen siendo el punto fuerte de esas joyas que hasta el momento tanto han conseguido potenciar nuestros looks más sobrios no solo con collares sino también con otras piezas como pulseras, pendientes y anillos.

Con un precio de 59 euros, otro motivo más que te llevará a querer uno es la posibilidad de hacerte con un colgante personalizado con un grabado en la parte trasera del medallón, sabiendo que en nuestros básicos encontraremos la fórmula del éxito para lucirlos concediéndoles el protagonismo que se merecen.