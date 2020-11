Hay tantas cosas interesantes en los 'special prices' de Zara que no sabemos ni por donde empezar a comprar

Ponemos un poco de orden para ayudarte a elegir.

María Aguirre | Woman.es

A ver cómo te contamos esto sin que te llegue la sensación de que estamos todavía con la adrenalina por las nubes después de estar buceando por la sección de 'special prizes' de Zara.

Si eres adicta a las compras sabrás perfectamente lo que es encontrarte una selección de prendas enorme, tendencia todas ellas, con descuentos que en su mayoría se sitúan en el 50%. ¡Y encima hacerlo por sorpresa! Porque no es lo mismo estar descontando todos los días para que empiecen las rebajar que encontrarte un "regalo" así de repente.

Lo único que puedes hacer es entrar y agradecer el detalle a la firma de Inditex llenando el carro de la compra y poniendo a punto para el invierno tu armario o no entrar si no quieres pecar en este momento, porque estas cosas ya sabes que son como el chocolate, que si lo tienes en casa no puedes parar hasta que no quede una sola onza más en la despensa.

Lo que nosotras te podemos decir después de recorrer la sección de descuentos de cabo a rabo en la tienda online de la marca gallega es que hay cosas realmente interesantes. No es comprar por comprar, sino que puedes aprovechar para hacerte, por ejemplo, con ese abrigo que tanto necesitas a cambio de una inversión notablemente más baja de la que creías que tendrías que hacer para tenerlo.

Y como el abrigo, ocurre igual con el calzado, las sudaderas, vaqueros, pantalones, jerséis, faldas y cualquier otra cosa que puedas imaginar. Lo que necesites, lo tienes en 'special prizes' de Zara ahora mismo. Y como no ha sido una campaña anunciada de descuentos, la mayoría de los productos están disponibles en todas las tallas, así que será difícil que te quedes con las ganas si eres rápida después de leernos.