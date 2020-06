Las 12 sandalias planas de las rebajas 2020 de Massimo Dutti que no te quitarás en todo el verano

Elegancia y sofisticación para tus looks veraniegos.

Woman.es

No sé si te pasará a ti algo parecido, pero a nosotras cada verano nos gusta renovar nuestro armario con lo último en sandalias planas. Es verdad que sentimos especial devoción por las alpargatas, que siempre han estado ahí y son muy nuestras, más que ningún otro calzado seguramente. De hecho, muchas somos fieles a ellas desde hace muchísimos años y otras muchas se han rendido a sus encantos no hace demasiado tiempo, no sabemos si quizá de ver los looks veraniegos de la reina Letizia o de Kate Middleton, entre otras, pero el caso es que no dejan de ganar adeptas.

Pero no importa si has incluido algún par de este calzado rústico en tu 'wish list' de cara a las rebajas de verano -estáis tardando si no la habéis empezado ya...- porque seguro que en tu zapatero hay sitio para todo y si algo no puede faltar son unas sandalias cómodas. Unas que conjuguen confort, versatilidad, elegancia, frescura y sofisticación.

No sabemos todavía con cuál nos quedaremos en este período de descuentos pero una cosa sí tenemos clara: igual caen un par de modelos porque ya nos quedamos prendadas hace unos días de las que fichamos en Bershka y haciendo el 'scouting' para las rebajas hemos visto que Massimo Dutti tiene algunos diseños que son una maravilla.

El buen gusto es característica común en todas las creaciones de la marca gallega porque la mayoría son de piel y en diseños muy distintos, como puedes comprobar en esta selección de sandalias planas de su colección a las que hemos marcado como productos a seguir de cara a las rebajas que están a punto de arrancar.

Ya dependerá de tu gusto y las necesidades de tu armario y, eso sí, también dependerá de la firma de Inditex, porque nadie nos garantiza que aplique descuentos sobre los modelos que hemos seleccionado. Esto es un por si acaso, para adelantar trabajo y no quedarnos sin ellas. Puede parecer puro vicio, pero cuando se dé el pistoletazo de salida a las rebajas verás cómo agradeces llegar con los deberes hechos.