Las sandalias de las rebajas de Bershka 2020 que no te quitarás en todo el verano

No sabrás por cual decidirte.

María Aguirre | Woman.es

Esos días en los que, tras la ducha mañanera, toca vestirse para afrontar una jornada donde el calor sabes que pegará fuerte. Eliges el vestido de tu colección que conjugue mejor la elegancia y el confort, que sea fresquito, y bajas la mirada hacia el zapatero. Toca decidir qué calzado ponerte.

Qué bonitas son las alpargatas con cuña, qué cool iría, piensas, si combino el vestido con deportivas, básicas o no. O mejor me pongo unos tacones, que me apetece venirme arriba... En pleno debate interior, tus ojos se clavan en el par de sandalias planas que asoma tímida entre el resto de tu calzado de verano. ¡Y es como un flechazo!

Piensas en la de horas que vas a tener que llevarlas puestas, lo cómodas y fresquitas que son, y encima recuerdas que celebrities como Paula Echevarría o Belén Cuesta se han marcado looks recientes sobresalientes con este tipo de calzado. Es la elección más inteligente. Y lo será durante muchas semanas a lo largo del verano.

Por eso, si no tienes ese par que te pondrá ojitos al abrir el zapatero, o está muy viejo y toca renovarlo, es el momento de fichar los diseños que más te gusten porque en dos telediarios están aquí las rebajas. Nosotras, como es costumbre por estas fechas, hemos vuelto a hacer los deberes por ti seleccionando nuestras quince favoritas de Bershka, pero tú tienes la responsabilidad y la libertad, por supuesto, para dar el paso definitivo.

Eso sí, antes de que nos pilles tenemos que hacerte una confesión: esta vez lo hemos tenido muy fácil porque no abundan los modelos de sandalias planas en el catálogo de la firma. De hecho, hemos hecho algo de trampa al incluir alguna con plataforma pero que son tan cómodas o incluso más que las que te dejan a ras del suelo.

Dicho esto, aquí tienes los pares que hemos agrupado en la galería que puedes ver con calma a continuación para que puedas tomar tu decisión.