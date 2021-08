Estas sandalias de dedo de Oysho son las más cómodas y quedan así de bien con un vestido negro

Las flip flop de siempre se reinventan con un poco de plataforma para volverse en calzado imprescindible más allá de la playa o la piscina. ¿Lo mejor de este modelo que hemos encontrado? Que cuesta menos de 14 euros.

María Aguirre

El verano de 2021 no ha tenido un ganador absoluto en la sección de calzado. Junto con las alpargatas en cualquiera de sus versiones, a las sandalias las hemos visto deportivas, con cuña, tipo 'ugly', de tiras, y hasta con abalorios como los collares de los que tanto presumíamos cuando éramos pequeñas. Todas ellas han sabido encontrar su público y su hueco en el armario para ser utilizadas de forma indistinta en función de la ocasión.

Pese a haber tenido tantos rivales, esta temporada ha sido en la que las flip flop han vuelto a nuestras vidas. Ha costado, pero han regresado con fuerza y no precisamente como algo exclusivo para el ámbito playero. Lo han hecho como en las décadas de los 90y 2000, un poco más sofisticadas (dentro de lo que se le puede pedir a un diseño así), en tonos neutros, con la tira un poco más gruesa, acolchadas y versionadas con un poco de plataforma.

¿La clave de su éxito? La comodidad que ofrecen es insuperable.

En lo que llevamos de semanas de calor han sido muchas las evidencias que nos han dejado las insiders sobre la genial unión que ofrecen de confort y versatilidad. Las hemos visto combinar con todo tipo de prendas, siempre de manera desenfadada pero en contextos de todo tipo. Y en todos ellos funciona.

Sabemos que a estas alturas de estación no merece la pena invertir demasiado porque no sabemos qué nos va a deparar el próximo verano pero hemos encontrado un par del que seguro no vas a arrepentirte. Más que nada porque no tienes mucho que perder y sí mucho que ganar. Es de Oysho y al estar de rebajas ha pasado de costar 27,99 euros a 13,99 euros.

Tras ver lo bien que quedan en tono crudo con esa original punta cuadrada lucidas con un sobrio vestido negro como se lo hemos fichado a la fundadora de la firma Vival.Studio, Kathrin Bommann, no hemos podido más que constatar que en clave minimal es como mejor se desenvuelven.

Te bastarán unos vaqueros -ya sean largos o shorts- con un top, un peto o una camiseta básica con una falda para poder seguir explotando su amplísimo abanico de posibilidades. No tendrás que complicarte demasiado pero, si quieres que la creatividad fluya, Instagram será tu salvación para inspirarte.