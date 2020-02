Esta primavera queríamos una chaqueta vaquera pero diferente y Mango ha sacado una bomber denim que nos tiene fascinadas

A original y fácil de combinar no le gana ninguna otra chaqueta vaquera de esta primavera-verano 2020.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

“Me tienes tan fa-fa-fa-fa fascinado, me tienes tan fa-fa-fa-fa fascinado, me tienes tan fa-fa-fa-fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa” canta Sidonie y hoy nosotras nos sentimos exactamente así después de encontrar la cazadora vaquera con la que hemos soñado hace mucho tiempo y que por fin Mango ha sacado a la venta. De momento no tenemos conexión directa con el equipo creativo de la firma pero, oye, no podemos negar que en la redacción de Woman.es nos ha hecho mucha ilusión encontrar una cazadora vaquera que se adapta a nuestras necesidades y nuestro estilo.

- Los vaqueros que lo petarán en 2020.

- Emma Roberts tiene los pantalones vaqueros que no son ni muy rectos ni muy campana e ideales para combinar con sandalias de plataforma

¿Y qué tiene esta cazadora vaquera de moda para traernos de cabeza durante la primavera 2020? Pues, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes:

- Es vaquera. Que sí, que esto es una gran obviedad, pero nos gusta remarcarlo porque sin denim no hay paraíso. ¿Os imagináis un armario sin un pantalón vaquero? Sería como un jardín sin flores, vamos, una tristeza en toda regla, así que lo tenemos que decir alto y claro: no queremos que el denim salga nunca de nuestras vidas.

- Es diferente. Una cazadora vaquera clásica nunca pasará de moda pero a veces innovar es la solución para salir de la rutina y que nuestros looks de diario no parezcan aburridos.

- Va a convivir con nuestro 'trench'. En un mes, cuando la primavera empiece a hacer de las suyas, por fin podremos decirle adiós al abrigo e inauguramos la época de las gabardinas, las cazadoras de cuero y, cómo no, de chaquetas vaqueras tan bonitas como la de Mango.

- Tiene volumen, como todas las prendas de arriba que se llevan. Si echas un vistazo a los nuevo que ha llegado a las tiendas últimamente, te darás cuenta de que las hombreras cobran todo el protagonismo que estos años atrás la moda se negó a darle. Es una de las maneras en las que este 2020 podemos marcar la diferencia.

De momento, esta 'bomber denim' sigue a la venta en la web de Mango por 39,99 €, pero, a juzgar por cómo se están agotando las tallas en tan poco tiempo, todo apunta a que será el nuevo 'best seller'. De la talla L ya no quedan existencias en web.