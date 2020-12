Paula Echevarría tiene la chaqueta de paño con estampado de cuadros y flecos más original y versátil de la temporada

Si la quieres tendrás que darte prisa porque está prácticamente agotada.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

No te contamos nada nuevo si te decimos que Paula Echevarría sabe sacar partido a todas y cada una de las prendas de su armario. ¿El truco? Elegir diseños originales que eleven los looks más básicos. Fácil, ¿verdad?

- Blazer + sudadera con capucha: la combinación más 'urban chic' de Paula Echevarría

- Paula Echevarría descubre en Mango el mono de invierno que todas esperábamos: cómodo como un pijama, calentito como un chándal y (casi) tan sofisticado como un traje

Los vestidos, las prendas 'comfy' (como las sudaderas o los chándales) y los vaqueros son los 'must have' de la actriz. Y siguiendo en esa línea, Paula Echevarría ha compartido hoy un nuevo look en Instagram, tal y como nos tiene acostumbradas, formado por tres básicos que todas tenemos en nuestro armario (y razón por la que nos encanta el estilo de la actriz): unos vaqueros, una camiseta básica de color blanco y unas 'sneakers' también blancas.

Pero como te veníamos diciendo, Paula Echevarría ha sabido añadir la prenda para el elevar este estilismo que, a priori, parece tan sencillo. En concreto, ha llevado una chaqueta de paño que, además de calentita, nos atreveríamos a decir que es la más original y versátil de la temporada.

Es de corte ligeramente 'oversize' y cuenta con un estampado de cuadros de tartán en azul y beige, así como con una botonadura delantera a modo de cierre. Pero, sin duda, lo que más nos gusta de esta prenda es que cuenta con detalles de flecos en las mangas y en los bolsillos.

Por tanto, se trata de un diseño de lo más versátil, por la combinación de colores del estampado, y que combina con absolutamente todo tipo de prendas y calzado. Y aunque Paula la ha llevado con unas 'sneakers' blancas, que pertenecen a su propia firma, Space Flamingo (que ya ha lucido en otras ocasiones), nosotras nos la imaginamos también con unas botas tipo 'combat' para un look más rompedor o con unas 'cowboy' para un estilismo en clave boho.

Si te ha gustado tanto como a nosotras, tenemos que decirte que tendrás que darte mucha prisa si quieres hacerte con ella, ya que está prácticamente agotada.

La chaqueta pertenece a Fetiche Suances y tiene un precio de 182 euros. ¿No te parece un autorregalo genial para esta Navidad?