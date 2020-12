Paula Echevarría descubre en Mango el mono de invierno que todas esperábamos: cómodo como un pijama, calentito como un chándal y (casi) tan sofisticado como un traje

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Qué tienen los monos para que las chicas de moda y hayan caído rendidas ante él? Muy fácil, porque es la mejor prenda para vestir en entretiempo y sirve de transición de la ropa de invierno a la de verano y te permite despedirte del abrigo. Y, por si fuera poco, es perfecto para los días en los que tienes que salir de casa con prisa y no tienes mucho tiempo para pensarte en look: en lugar de combinar dos o tres prendas, con una estás lista. Ahora, como nos ha descubierto Paula Echevarría, también son para el invierno y pueden ser muy calentitos.

¿Que las famosas solo llevan ropa cara? ¿Que las famosas no van de compras a las mismas tiendas que nosotras? ¿Que en sus armarios solo llevan ropa de lujo? La respuesta a estas tres preguntas es la misma: NO, NO y NO. Y Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar. Aunque la influencer tiene en su armario piezas con diseños exclusivos de firmas como Valentino, Yves Saint Laurent o Dolce&Gabanna, también se deja caer por las mismas tiendas que todas adoramos, como Zara o Mango. Y precisamente de la firma española Mango es el mono que le hemos fichado en uno de sus últimos looks en Instagram.

La actriz, embarazada de su segundo hijo, no hay día que no nos sorprenda con un look y esta vez lo ha hecho con un mono de punto de Mango, cómodo como un pijama, calentito como un chándal y (casi) tan sofisticado como un traje. Lo ha combinado con unas zapatillas de deporte y un abrigo jaspeado. Eso sí, tenemos malas noticias. De momento, no está a la venta en la web de la firma.