Una riñonera puede ser tan elegante como el mejor bolso de marca (lo dice Paula Echevarría)

Oye, ¡y qué cómodo!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¿Que las famosas solo llevan ropa cara? ¿Que las famosas no van de compras a las mismas tiendas que nosotras? ¿Que en sus armarios solo llevan ropa de lujo? La respuesta a estas tres preguntas es la misma: NO, NO y NO. Y Paula Echevarría nos lo acaba de demostrar. Aunque la influencer tiene en su armario piezas con diseños exclusivos de firmas como Valentino, Yves Saint Laurent o Dolce&Gabanna, también se deja caer por las mismas tiendas que todas adoramos, como Zara o Mango. Eso sí, a la hora de buscar los complementos, la influencer apuesta por firmas de alta o media gama, como la riñonera que acaba de lucir en su último look.

-La mascarilla personalizada y brillante de Paula Echevarría.

- Paula Echevarría y el look casual sport más ideal para el invierno.

En una de sus últimas fotos de Instagram, Paula Echevarria ha lucido un conjunto de bermuda y chaqueta de traje y lo combinado con jersey de punto fino, medias tupidas y botas de tacón. Ha rematado el look con una riñonera de Liu Jo confeccionada en polipiel con estampado efecto curtido, un compartimento con cierre de cremallera y logotipo grande en la parte frontal.

A la venta en la web de la firma por 78€, nos recomiendan prestar atención a los geles desinfectantes: si entran en contacto directo con la ropa y los accesorios, podrían alterar su aspecto original.

La actriz es una de las mayores prescriptoras de estilo de nuestro país y en 2019 se animó a crear su propia firma de moda, Space Flamingo. Tras el éxito que tuvo en el año 2019, Paula Echevarría ha repetido fórmula con las colecciones de Homewear y la ropa otoñal y ha apostado por sudaderas, joggers, vestidos sudaderas y camisetas, de las que ella misma se ha convertido en su mejor embajadora y que ya está a la venta en su web.