Paula Echevarría descubre la camisa a rayas de Stradivarius que querrás llevar esta primavera estés o no embarazada

De silueta oversize y en colores pastel, Paula Echevarría ha encontrado una nueva fórmula para esta prenda tan clásica que puedes poner en práctica esta Semana Santa.

Paula Echevarría lleva ya unas cuantas semanas en 'modo primavera' dándonos consejos de estilo primaverales estés o no embarazada. Si te gustan las siluetas oversize, que por otro lado tanto se llevan, su perfil de Instagram se ha convertido en una fuente de obligado seguimiento.

La asturiana había apostado últimamente por los vestidos sudadera como su prenda fetiche. La mayoría de Bershka, que ha convertido su última colección en un festival de este tipo de prendas.

Pero ya en el último look le habíamos visto lucir el primer vestido vaporoso de la temporada, y ahora ha vuelto a "salirse del guion" con un look distinto a los que nos tiene acostumbradas en el tramo final de su embarazo.

Junto a unos vaqueros elásticos de la línea premamá de H&M para ganar en confort, ha lucido una camisa holgada de Stradivarius que no puede gustarnos más.

Con estampado rayado, la camisa de inspiración masculina tiene un aire totalmente renovado en clave femenina. Funciona con jeans y deportivas a la perfección, como se aprecia a las mil maravillas en el outfit de Paula Echevarría, pero también lo haría junto a mocasines, zapato plano del momento; junto a una americana y una falda, por ejemplo, como parte de un outfit más formal; o simplemente metida por dentro del pantalón, para cambiar totalmente el resultado final del estilismo.

Es, en definitiva, una de esas prendas que no está en la 'wish list' previa a una jornada de compras, pero que una vez la tienes en tu armario te das cuenta del abanico de alternativas que ofrece sea cual sea tu estilo. Nosotras, desde luego, hemos tomado nota y no hemos tardado ni cinco minutos en ir raudas hasta la e-shop de Stradivarius para buscarla. Afortunadamente, la hemos encontrado y sigue disponible.

La camisa, recta, de manga larga y de silueta oversize, tiene un precio de 19,99 euros, lo que la convierte en una inversión más que razonable para sacar partido a la tendencia de tonos pastel que tanto juego promete darnos en las próximas semanas.