Parfois tiene los complementos que necesitarás para tus looks de fiesta

Bolsos y pendientes que le darán un plus a cualquier prenda.

María Aguirre | Woman.es

Ahora sí que podemos decir que la cuenta atrás para las fiestas navideñas ha comenzado. Son tantas las propuestas de vestidos que te hemos hecho (con lentejuelas, lazos, capas de tul, etc) que es prácticamente imposible que a estas alturas no hayas encontrado tu favorito para acudir a tus próximas citas.

Lo que probablemente no tienes aún contemplado son los accesorios con los que vas a completar el look. Y con ello no nos referimos solo a la correcta elección de los zapatos que deben encajar con el estilo escogido, sino al resto de elementos.

Por ejemplo el bolso. Éste debe ser pequeño por aquello de estar indicado para la noche pero puede aparecer en versiones muy distintas. Desde forrado con detalles brillantes hasta estampado, e incluso hecho en piel o con efecto coco, todas ellas están en la colección que Parfois ha lanzado para estas fechas tan señaladas.

Incluso en lo que a pendientes se refiere, la firma tiene una amplia variedad de ideas con las que triunfar siempre, siendo los modelos de flecos los que más halagos se llevarán junto con los grandes aros y piezas a modo de botón que gracias al dorado llenarán de luz cualquiera de tus estilismos. No sabrás con cuál de todos quedarte.