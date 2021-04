5 pantalones para montar en bicicleta con estilo

No todo tienen por qué ser leggings cuando se va sobre la bici. Si has cambiado el coche por las dos ruedas para desplazarte a todas partes, ten en cuenta qué ropa vistes para que la comodidad esté garantizada.

Woman.es

La venta de bicicletas ha aumentado de manera considerable en los últimos años. Y no hablamos solo porque el número de ciclistas aficionados no deja de crecer. Las dos ruedas ya no se utilizan exclusivamente para hacer deporte y mantenerse en forma sino que, cada vez son más las personas que se han pasado a este medio de transporte que, además de ser respetuoso con el medioambiente porque no contamina, es saludable puesto que nos obliga a estar activos y mucho más barato de mantener.

Por todo ello, descubrir un entorno a base de dar pedaladas ha pasado a ser tónica habitual de los turistas -y más que lo será cuando volvamos por fin a recuperar la posibilidad de viajar- como lo es ya algo tan rutinario como ir al trabajo. Puede que esto haya supuesto que nuestro estilo de vida sea diferente pero no tiene por qué transformar nuestro armario si no se quiere. No hay por qué renunciar a tu forma de vestir solo por haber cambiado el coche, el metro o el autobús para moverse a diario.

Esto quiere decir que, aunque los maillots, los culotte o, en su defecto, los leggings son la mejor de las opciones porque garantizan la comodidad sobre el sillín, el hecho de que suelan sean desplazamientos cortos permite una mayor flexibilidad a la hora de elegir look. Eso sí, hay varias consideraciones a tener en cuenta si no quieres que sea un completo desastre.

En primer lugar el calzado -plano y adaptable si puede ser-, en segundo lugar, la parte de arriba -preferiblemente fresca y transpirable puesto que puedes romper a sudar antes de alcanzar tu destino- y, en tercer lugar, el pantalón. Este último puede ser ajustado pero también puede ser una buena idea llevar unos pantalones holgados que sean confortables, lo que no hay que perder de vista es que sean excesivamente anchos porque, de lo contrario, pueden terminar enganchados en los pedales o incluso en la cadena, lo cual puede tener un fatal desenlace.

Para que esto no ocurra, hemos seleccionado una serie de prendas que garantizan todo lo mencionado anteriormente sin que por ello tengas que renunciar a las tendencias ni, por supuesto, a tu elegancia de siempre. Una serie de pantalones que serán además la mejor alternativa a tus vaqueros de siempre.