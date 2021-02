Este maxichaleco de Zara que ha llevado Mery Turiel es la mejor forma de lucir el estampado pata de gallo, palabrita

¡Y encima está rebajado!

En la época de lo oversized y lo extralago, pensábamos que ya se habían exprimido todas las posibilidades de esta tendencia dominante desde hace ya alguna temporada, pero hemos vuelto a caer en un error del que no aprendemos: en la moda contemporánea, nunca se puede cerrar una puerta.

Pero incluso echando la llave, hay quien la tira abajo sin contemplaciones, como el maxichaleco que Mery Turiel nos ha enseñado en su último look.

Con estampado de pata de gallo, la prenda es especial. Por su estilo único y por lo bien que funciona como alternativa a vestidos, abrigos lagos cruzados y americanas, de los que claramente bebe esta pieza de Zara superoriginal que está, atención, ¡está rebajada!

Cuando ves este tipo de prendas que no sabes muy bien dónde situar en el armario y en qué terreno utilizarla para que "sienta más a gusto" y explote sus muchas virtudes, por mucho que te guste y el precio acompañe, muchas veces no te las llevas a casa por esa duda y ese miedo a que se pase meses y meses en el vestidor sin encontrar el look perfecto para ella.

Pero esta vez no hay incertidumbre al respecto porque Mery Turiel nos facilita la tarea con el outfit que ha lucido en su perfil de Instagram. Con una blusa de mangas abullonadas y unas botas planas militares de cordones, el maxichaleco brilla con luz propia.

Además, lo hace junto a elementos que son tendencia en la actualidad, por lo que se adapta al estilo contemporáneo vigente. No parece una prenda de épocas pasadas ni nada por el estilo.

Como decíamos antes, la gran noticia es que está rebajada sobre su precio original, por lo que apenas hay riesgo en la inversión. A este precio, 25,99 euros, parece casi imposible no sacarle partido al maxichaleco disponible en la tienda online de la marca gallega.