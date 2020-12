Cómo llevar el chaleco larguísimo (y chulísimo) de Zara según María García de Jaime

En la superposición está el truco.

Cecilia Franco | Woman.es

Si piensas en un look con chaleco largo, seguro que se te viene a la mente el 'feed' completo de Instagram de María G de Jaime. La influencer se ha convertido en fan incondicional de estos chalecos en todos los colores y tejidos, y ¿cómo no fijarnos en ella para aprender a combinarlo? Su última elección de Zara ¡nos encanta!

Sus looks de 'street style' nos tienen completamente enamoradas porque sabe exactamente cómo combinar cada una de las prendas superponiendo unas con otras hasta conseguir el 'lookazo'. Si siempre has soñado con los chalecos largos el Instagram de María es justo lo que necesitas para aprender a ser todo una experta de una de las prendas más 'trendy' del momento.

La influencer ha conseguido agotar looks enteros y, ahora, los chalecos se han convertido una parte más de su estilo, los ha hecho suyos y, por supuesto, este último chaleco de Zara acabará por agotarse. María lo tiene claro, la superposición es la clave, ya sea con un chaleco o una blazer especial. Lo cierto es que sabe cómo jugar con las prendas del momento e incluso conseguir efectos ópticos con vestidos de lo más 'fashion'.

Los chalecos de punto, tipo blazer, tipo seda… Se han convertido en la prenda estrella de la temporada y no cabe duda. Su versatilidad hace que se adapte a cualquier look y lo transforme al completo. Ya lo avisaron las pasarelas, lo vimos en el 'street style' y ahora en nuestras influencers favoritas, este invierno no puede faltar en tu armario un chaleco de punto.

María García de Jaime, ahora que ya comienza a presumir de tripita, ha decidido apostar por prendas cómodas sin perder su 'estilazo'. ¿Cómo? Convirtiendo el chaleco de punto de Zara (25,95 €) en el gran protagonista. Por ello, ha optado por una superposición de prendas con una blusita de flores de la firma Basyco, un vestido vaquero largo tipo peto de Monki (34 €) y botas marrones tipo 'track' de Uterqüe (139 €).

Añade a tus looks un chaleco y haz como María, juega a la superposición, añade si quieres complementos como el cinturón y crea 'lookazos' de escándalo.