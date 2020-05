En esta tienda online puedes comprar más de 90 marcas europeas responsables con el medio ambiente

'Staiy' nos ofrece el estilo de vida del futuro.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

La tienda online donde puedes encontrar ropa y accesorios sostenibles para cuidar tu armario y el planeta acaba de aterrizar. Y te prometemos que merece la pena.

-Tatiana Nuño, de Greenpeace España: “Apostar por un mundo verde ayudaría a frenar crisis sanitarias como esta en el futuro. Nos va la vida en ello”

-Esta no es otra colección sostenible más

La moda sostenible nos transporta al futuro, es oficial. Después de los últimos años oyendo que la industria de la moda debe revolucionar el paradigma actual, por fin el momento está llegando. Las empresas dedicadas a traer ropa y accesorios fabricados con responsabilidad hacia nuestro planeta Tierra están en plena ebullición. Cada vez resulta un modelo de negocio más atractivo económicamente y (muy importante) moralmente.

No solo las nuevas empresas miran de cara a la reforma, Gucci ya hizo en septiembre de 2019 que toda su cadena de suministro sea completamente neutral en carbono. Esto significa un resultado neto de cero emisiones, con lo que se evita la masiva concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Según la Encuesta Europea sobre Moda y Consumo Responsable, el 85% considera que es muy importante que las firmas de moda aborden el problema del cambio climático. Sin embargo, solo el 37% afirmó que tienen en cuenta que la ropa y accesorios que compran se produzca de forma que no perjudique el medio ambiente. Algo no cuadra. Una sociedad que quiere que las firmas tomen conciencia del cambio climático pero no se responsabilizan de sus compras. ¿Por qué? El precio.

Las marcas que venden moda sostenible suelen ser más caras que la industria del 'fast fashion'. La razón se encuentra en las cadenas de producción y distribución. Pagar más o no por productos responsables con el medio ambiente es decisión propia que debemos cuestionarnos a nosotros mismos. Pero mientras lo pensamos, llega un rayo de esperanza para aquellos que queremos contribuir a esta revolución con un límite de presupuesto.

Staiy es la primera tienda online de moda 100% sostenible en la que se unen estilo, sostenibilidad y tecnología basada en inteligencia artificial. Actualmente la tienda online de moda sostenible que está creciendo más rápidamente en Europa.

Estilo porque no se trata de prendas básicas, sosas o extrañas. Vestidos, bikinis, ropa de deporte, blusas, vaqueros, zapatos. Podrás encontrar de todo y todos los precios. Presupuestos de todos los tipos pueden comprar en las más de 90 marcas que ofrecen. Desde un abrigo de lana de 400 euros hasta una camiseta de algodón orgánico de 12 euros.

Moda 100% sostenible porque Staiy requiere que cada marca de ropa responda 61 preguntas basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales establecidos por la ONU. ''Estos objetivos están directamente relacionados con los cinco pilares fundamentales de Staiy: Agua, Aire, Materiales, Condiciones de trabajo y Devolución a la comunidad'' contaba uno de los cuatro fundadores, Ludovico Durante a Euronews Living.

E inteligencia artificial porque (atención, viene algo de lo más interesante) el equipo de Staiy ha diseñado un algoritmo único de personalización, para que cada experiencia de compra se adapte al cliente. La "herramienta de recomendación" utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para determinar tu gusto a medida que navega por el sitio, señalando prendas que te interesan según una serie de preguntas que respondes cuando te registras.

Además de la compra vintage o de segunda mano, una herramienta como esa permite que compremos realmente lo que se adapta a nosotros. De esta manera evitamos gastar dinero en prendas de tendencia o en accesorios que nunca utilizaremos.

El equipo de Staiy ha sido galardonado con el Premio al Talento en la feria WSM de Milán por sus soluciones innovadoras. También les han seleccionado en 'Startbootcamp', con socios como Prada o Stone Island, para su lista de las 10 startups FashionTech más relevantes del mundo.

Sin duda alguna ponemos la vista en el futuro cercano y las esperanzas en tiendas online como Staiy.