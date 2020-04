Esta no es otra colección sostenible más

El proyecto que & Other Stories acaba de lanzar por el Día de la Tierra es una carta de amor a la naturaleza –y a los vestidos románticos del verano–.

Laura García del Río | Woman.es

Hace más de un año que sabemos que el tema del Día de la Tierra de 2020 estaría dedicado a la demanda de acciones para salvar el planeta. Lo anunció Kathleen Rogers, cofundadora y presidente de la organización, el pasado abril en Washington. “2020 tiene que ser el año en el que se produzca un cambio transformador que aproveche las acciones positivas que se están realizando y las haga más grandes y visibles en todo el mundo”, comentaba entonces. Lejos del escenario que imaginaba cuando dijo esas palabras, la pandemia global y el estado de conciencia en el que ha sumido al planeta ha hecho que nos veamos un paso de gigante más cerca de esa afirmación, y de que éste se convierta realmente en el año en el que veamos al fin una mayor concienciación sobre la emergencia climática y la necesidad de cambiar la forma en la que se estaban haciendo las cosas antes de que el Coronavirus nos obligara a parar y reflexionar.

Muchas de las acciones que se planearon ese día hoy son imposibles: desde el proyecto Mil millones de actos en verde –que tenía por objetivo sumar 3.500 millones de acciones a lo ancho y alto del globo– hasta la Gran limpieza global –que conectaría a personas de todo el mundo a través de una campaña unificada para participar en la limpieza de residuos en espacios verdes y comunidades urbanas–. Pero no todas. & Other Stories planeó hacer algo especial para este día, doblemente clave porque es el 50º aniversario de su celebración, desde aquella primera manifestación que reunió a más de 20 millones de personas en EE.UU, y que el año pasado unió a 180 millones en todo el mundo. Y ni el cierre de sus tiendas ni el parón general de medio planeta le ha quitado las ganas de hacerlo. En todo caso, al revés.

Desde su atelier de Los Ángeles, la diseñadora de ready-to-wear de la firma Caity Knox ha dedicado meses a idear una colección realizada con materiales sostenibles dentro del marco de la “Semana verde” que se lanza mañana y coincide, sin duda de manera intencionada, con el proyecto With Care: una línea de productos para el cuidado de la ropa, y la primera de esta clase que crea la firma. Desarrollada por ellos mismo con una formulación biodegradable a base de avena, su intención es el cuidado de la ropa para alargar su vida útil. Porque con solo darle uso durante tres meses más a una prenda se reduce en un 10% su huella de carbono. Y de nada sirve comprar una prenda hecha de algodón reciclado o cuero de uva si va a acabar antes de tiempo engrosando las 900.000 toneladas de residuos textiles que cada año llegan a los vertederos españoles. “Fundamentos como la forma en la que se produce una prenda y los materiales que se utilizan con una parte fundamental de su impacto medioambiental. Pero tendemos a olvidar que la manera en la que tratamos la ropa de nuestros armario también juega un papel importante. Cuidando de nuestra ropa nos aseguramos de que dure más, y eso reduce su impacto en el planeta”, nos dice Sara Jivenius, encargada de sostenibilidad de & Other Stories en el atelier de Estocolmo. Juntas, Knox y Jivenius, han coordinado creatividad y sostenibilidad para crear desarrollar una línea de acción que no se queda solo en hacer ropa “verde”, sino que piensan en qué pasa cuando esas prendas salen de las tiendas. Con este proyecto conjunto van un paso allá en su visión de una moda responsable, y nos lo cuentan en una entrevista cruzada desde Los Ángeles y Estocolmo.

¿De dónde salió la idea del proyecto?

Caity Knox: Queremos trabajar de la manera más sostenible posible siempre. Cuando pensamos en la colección de este verano, sentimos que era realmente importante hacer todo lo que estuviese en nuestra mano para crear una línea consciente. Imaginamos estas prendas en la naturaleza, bajo el sol cálido, y quisimos crear una cápsula que hiciese honor a esa naturaleza que había sido su leitmotiv.

¿Cuál es la inspiración de la colección?

Knox: La inspiración sale de los saltos de cama y la lencería antigua. Queríamos capturar esa feminidad delicada que está en los detalles, pero que las siluetas fuesen relajadas y etéreas, para que resultasen súper cómodas y se moviesen con la brisa del viento. Nos encanta la idea de coger algo que es históricamente constrictivo y llenarlo de aire y movimiento. Cuando estábamos diseñando esta colección era el Super Bloom en Los Ángeles. Es un fenómeno que solo ocurre cuando llueve de una manera inusual a principios de año, de manera que cuando llega la primavera la naturaleza florece de una manera exuberante. Así que estábamos rodeados de esa naturaleza libre, las flores surgían allí donde mirases. Imaginamos estos vestidos en enormes praderas, y de esa fantasía surgieron los estampados.

¿Cómo afecta al proceso creativo la premisa de utilizar materiales sostenibles?

Knox: mi equipo y yo estamos entregados con la sostenibilidad. Para mi, como diseñadora, supone una oportunidad única y una obligación de ayudar a otros a hacer elecciones más conscientes haciendo elecciones más sostenibles nosotros mismo en el proceso creativo. Estábamos entusiasmados con la idea de poder llevar ese enfoque hasta el final y compartirlo con nuestros compradores y nuestra comunidad.

¿Tiene alguna pieza favorita en la colección?

Knox: es difícil elegir, diseñamos toda la colección con cierto egoísmo porque, personalmente, ¡me la querría poner toda! Pero creo que si tuviera que quedarme con una prenda, sería con el vestido blanco voluminoso con las mangas globo y un volante en el cuello. De alguna manera es a la vez dramático y delicado, y la silueta amplia lo hace cómodo y fácil de llevar.

Los vestidos románticos, las siluetas voluminosas, los tejidos etéreos… No solo con el medioambiente, ¿está la moda empezando a ser más amable y consciente a la hora de dibujar la feminidad?

Knox: la feminidad tiene un millón de formas, y todas ellas son hermosas. Pero creo que la moda ha girado indudablemente hacia una idea de la feminidad más cómoda. Las mujeres están rechazando la premisa de vestir acorde a la mirada masculina y eligiendo el estilo que les aporta felicidad y expresa libremente su identidad. Nosotros queríamos que todas estas prendas fuesen divertidas de llevar y confortables sobre el cuerpo. Algo que ayudase a crear recuerdos de verano felices y que quisieras guardar en tu armario durante muchas temporadas.

¿Se plantean ampliar este proyecto y llevar esa premisa de sostenibilidad al resto de las colecciones de la firma?

Sara Jivenius: Sí, este es un proyecto en curso, no algo a lo que queramos dedicarnos en ciertas colecciones o temporadas. Para 2030, todos nuestros materiales serán reciclados u obtenidos de fuentes sostenibles.

¿Es posible construir un armario 100% sostenible? ¿Qué tiene que cambiar para que así sea?

Jivenius: creo que lo que nos ayudará a conseguir una forma más sostenible de vestir se basa en una combinación de factores. En el futuro, veremos cada vez más alquiler, compraventa e intercambio de ropa, junto a materiales innovadores, ya sean reciclados o derivados de excedentes, como Vegea o Piñatex –hechos con los deshechos de las uvas de la vinicultura y cáscaras de piña– por ejemplo.

¿Cómo puede una industria como la de la moda, que al fin y al cabo vive del consumo constante, proponer una forma de comprar más responsable y tranquila sin morir en el intento? ¿Es posible encontrar la conciliación entre la premisa de sostenibilidad y la de tendencia?

Jivenius: creo que será posible. El consumismo no va a terminar de la noche a la mañana y la gente seguirá teniendo que vestirse, así que es una cuestión de crear una oferta hecha de forma responsable. Ese es uno de los pasos para cerrar el círculo. Como parte del grupo H&M, en & Other Stories estamos decididos y entregados a liderar el cambio hacia un moda circular. Queremos cambiar la forma en la que la moda se hace hoy.

¿Es un consumidor informado un mejor consumidor?

Jivenius: para nosotros, los compradores son el factor clave. Ellos juegan un papel importante en nuestra oferta. Cuestionar a la industria y exigir opciones sostenibles es crucial para impulsar el cambio. Pero un consumidor informado no es un mejor consumidor. No hace falta que sepa todo. Ese es nuestro trabajo, y luego ayudar a guiar y contestar todas las preguntas que pueda tener.