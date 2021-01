Solo en 2021 una cadena de eslabones para colgar la mascarilla podría convertirse en el accesorio tendencia más deseado de Instagram

La tendencia de joyas de la temporada llega también a las mascarillas; y sabemos dónde conseguirla.

La gran tendencia de la temporada en materia de joyería son los eslabones. Se llevan finos, minis, principalmente en dorado (aunque también está permitido mezclarlo con plata) y en todo tipo de piezas: en collares, en pulseras, en tobilleras e, incluso, en las cadenas de los bolsos. En tiempos de pandemia, era solo cuestión de tiempo que los eslabones llegaran también a los colgantes para mascarillas, un inesperado accesorio tendencia que se ha colado en las listas de deseos de las amantes de la moda y ha alcanzado la categoría de 'imprescindible' en Instagram.

La última en lucirlo ha sido la 'influencer' Melissa Villarreal, que nos ha demostrado que este complemento es bonito a la par que práctico: no solo eleva cualquier look aportando un toque de brillo, sino que además nos ayuda a no perder la mascarilla en nuestro día a día porque nos permiten tenerla a mano cuando no la estamos usando.

Es una cuestión de adaptación: si vamos a tener que llevar mascarillas (y, de momento, va para largo), hagámoslo con estilo. Con este objetivo en mente, hemos buceado en internet hasta encontrar las cadenas de eslabones doradas más deseadas para qué tú también luzcas con orgullo las tuyas.

Uno de los diseños más funcionales es este de Mango, ya que sirve tanto para colgar la mascarilla como para llevar al cuello las gafas de sol (¡así tendrá una nueva vida cuando el Covid pase a un segundo plano en nuestra rutina!). Además, está disponible en la tienda 'online' tanto en dorado como en plateado y su precio es de 12,99 euros.

También la marca española You Are The Princess ofrece su propio modelo, en este caso superasequible, por 2,99 euros. ¡Maravilla!

Sin embargo, actualmente hay una gran variedad de colgadores para la mascarilla (cordones estampados, cuerdas megafinas...) y todos son preciosos para completar tus looks. Echa un vistazo a nuestro 'shopping' y juzga tú misma.