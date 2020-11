Colgantes para mascarillas: la inesperada tendencia que arrasa en Instagram

¿Estamos ante el nuevo accesorio del 'street style'?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

La mascarilla es fundamental en nuestro día a día para ir protegidas y, por supuesto, proteger a los demás. En este sentido, este nuevo y obligatorio "complemento" ha llegado a la industria de la moda y encontramos cientos de diseños con todo tipo de estampados y colores para que podamos combinarlas con nuestros looks y, como no podía ser de otra manera, también han surgido otros accesorios en torno a ellas.

Algunos de los más populares están pensados para guardarlas. Y es que, ¿a quién no le ha pasado que al llegar a un espacio en el que podemos quitárnosla (aunque sea un rato) no sabemos dónde meterla? Hay quien se la pone en el codo o en la muñeca, mientras que otras directamente prefieren guardarla en el bolso, sin embargo ninguna de estas opciones parece muy recomendable.

Los expertos sanitarios aconsejan no manipularla y no dejarla en ninguna superficie, ya que podría contaminarse del virus y desplazarlo directamente a nuestra boca y nariz cuando nos la volvemos a colocar. Por ello, recomiendan guardarla en un sobre de papel o en una bolsa, aunque también ha surgido un nuevo accesorio superpráctico pensado para esos momentos rápidos en los que no sabemos qué hacer con el tapabocas, como puede ser un descanso para tomar un café, la llegada a una cena con amigas o cuando entramos al coche. Hablamos de los colgantes para mascarillas.

Sí, son tal y como te los estás imaginando, como si de unas gafas de ver o de sol se tratase. Son cordones que permiten colgar la mascarilla al cuello cuando no la estamos utilizando y engancharla a cada extremo para garantizar que, si nos la quitamos, no estará sobre ninguna superficie contaminada (o no contaminaremos otros objetos). Un invento tan útil y práctico como fue el accesorio para colgar el móvil, las fundas o carcasas con cuerda para los teléfonos.

Instagram se ha llenado de diseños preciosos con guiños de tendencia (como estampados, abalorios, perlas...) que complementan cualquier look y aportan un extra de originalidad.

Algunas de nuestras marcas preferidas que cuentan con diseños de estos inesperados accesorios son: Andy (que los hacen personalizados desde 12 euros), Delezitos, BlueLow, Your Are The Princess o System Action, entre otros. ¡No te pierdas nuestros favoritos!