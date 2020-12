¡Adiós 2020! La lencería roja para celebrar la Nochevieja como manda la tradición y atraer la buena suerte en 2021

Estrenar ropa interior nos hace sentir sexys y poderosas (especialmente si es de color rojo). Además, la creencia popular asegura que vestirla durante la noche de Fin de Año da buena suerte. ¿Qué más necesitas para darte un capricho?

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Seamos sinceras: por primera vez en la historia, elegir nuestro look de Nochevieja no ha supuesto ningún quebradero de cabeza (puntito positivo para despedir el 2020). Pero eso sí; tanto si vas a pasar la última noche del año en pijama, chándal o demás opciones 'comfy', como si has decidido enfundarte un 'vestidazo', si hay algo que no puede faltar en tu estilismo del 31 de diciembre es... ¡la lencería roja!

Según marca la tradición en nuestro país, además de comer las doce uvas y brindar con una copa de champagne con un anillo de oro dentro, estrenar ropa interior roja en Fin de Año trae buena suerte (especialmente en cuestiones amorosas). Y, como no está el panorama para desperdiciar la ocasión de atraer las buenas vibraciones, en Woman.es hemos repasado las colecciones navideñas de Oysho, Women'secret, Tezenis y el resto de nuestras marcas de referencia en la materia en busca de las piezas más bonitas, sexys y apetecibles.

- Tradiciones (y supersticiones) que traen buena suerte en Nochevieja: un baño con cava y azúcar, dar la vuelta a la manzana con una maleta...

- Peinados con trenzas vistos en pasarela para disfrutar de la fiesta en casa

Como era de esperar, en estas fechas en las tiendas 'online' abundan los conjuntos, sujetadores, braguitas, bodies etc. de color rojo y no faltan los encajes, las transparencias, el plumeti, los lazos y demás detalles que hacen de ellos auténticas joyitas para rematar (por dentro) nuestro 'outfit' de fiesta.

Ya lo decía hace unos días Mery Turiel en Instagram, posando con un precioso dos piezas de Intimissimi: "Solo sé que para despedir este 2020 debajo llevaré rojo". Y es que no existe un plan mejor para recibir el 2021 con buen pie que darse un caprichito (o pedirlo en tu carta a los Reyes Magos, ¡todavía estás a tiempo!) y (auto)regalarse un conjunto de lencería roja que estrenar en Nochevieja y disfrutar durante todo el año para hacer que cada día sea tan especial como la última noche del año.

Echa un vistazo a nuestra galería para descubrir nuestras propuestas preferidas ¡y 'ciao' 2020!