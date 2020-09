Klarna, la 'app' para arrasar con tus compras en H&M y no dejar la tarjeta en números rojos

La firma sueca acaba de incorporar la opción de pagar en 3 plazos (sin condiciones ni intereses) en su tienda 'online' en España. Así es como funciona.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¿Te imaginas llenar tu cesta 'online' con todas las prendas y accesorios de la nueva temporada... y poder comprarlas sin dejar tu cuenta bancaria temblando? Pues deja de soñar amiga, porque esta fantasía ya es una realidad gracias a la unión de H&M y Klarna, que acaban de incorporar el servicio 'Paga en 3' en España.

Si esta semana has estado de 'shopping' en la web o la 'app' de la firma, ya habrás visto que a la hora de realizar el pago se ofrece, junto al resto de opciones, la posibilidad de hacerlo a través de Klarna, uno de los bancos más importantes de Europa que opera con más de 85 millones de consumidores en 17 países y ahora acaba de aterrizar en nuestro país de la mano del gigante de moda sueco.

Su funcionamiento es de lo más sencillo, pues al seleccionarlo el importe total se divide en tres cuotas iguales de manera automática: la primera se paga en el momento de la compra, la segunda 30 días después y la tercera y última 60 días más tarde de la misma. Sin letra pequeña, ni intereses, ¡facilísimo!

Eso sí, para acceder a esta nueva modalidad de financiación, las compradoras deben ser miembro (o unirse) del programa de fidelización de H&M y registrarse en Klarna (en el proceso tendrás que dar tus datos personales básicos para garantizar la seguridad de la compra).

- ¿Adivinas cuál es el vestido que arrasó durante la cuarentena en todo el planeta? Es rosa, de H&M y... ¡divino!

- Así es el bañador de H&M más favorecedor y que se adapta a todo tipo de cuerpo, 'curvy' y no

"El 'Pago en 3' ofrece un mayor control sobre los gastos y es ideal para los usuarios que hacen pedidos 'online', especialmente en moda y calzado, incluso para compras pequeñas", explica Daniel Espejo, director general de Klarna en España, quien asegura que en otros países donde ya trabajan junto a H&M "los clientes aprecian sobre todo la flexibilidad y comodidad de esta solución de pago".

¿Y qué ocurre si queremos hacer una devolución? "¡Es también de lo más sencillo!", aclara, "los pagos que el consumidor ya ha hecho se devuelven a la tarjeta con la que hizo la compra y los que quedan pendientes se cancelan". Es decir, Klarna adelanta el dinero por ti y se encarga de todas las gestiones... para que tú disfrutes de tus compras sin remordimientos.

La ropa más bonita de la 11ª colección Conscious Exclusive SS20 de H&M Ver 6 fotos

Con esta acción H&M ha puesto en su punto de mira a las los compradores más jóvenes. Y es que "gran parte de los usuarios de Klarna en Europa pertenecen a la generación Z o son 'millennials', los cuales viven de una forma absolutamente digital" y aprecian este sistema de pagos fraccionados porque les permite escalonar sus gastos. Sin embargo, estas facilidades pueden ser muy interesantes para todos, independientemente de su edad, sobre todo si pensamos en las colecciones de edición limitada o en las colaboraciones con diseñadores destacados que la marca 'low cost' realiza cada año y cuyas piezas suponen un desembolso mayor.

Además, aunque en España todavía no está operativo, en otros países el 'Pago en 3' ha traspasado la barrera digital y se ofrece también en algunos establecimientos físicos. De momento, los planes de la compañía son "ayudar a los comercios de toda España a crecer y ofrecer una experiencia de compra y de pago superior a los consumidores" y, aunque el directivo no revela con qué otras marcas quieren asociarse próximamente (¡ojalá Inditex, Mango y otras firmas 'made in Spain'!), todo apunta a que muy pronto Klarna se convertirá en una alternativa habitual cuando salgamos de compras.