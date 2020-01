Esta falda midi de cuero de Zara (y rebajada) hace efecto piernas infinitas

¿Lo malo? Está agotadísima.

María Aguirre | Woman.es

A las que nos gusta divertirnos y experimentar con esto de la moda, las faldas son prendas que nos hacen especial gracia porque es un reto exprimir todas las posibilidades que ofrecen, muchísimas más de las que pueda parecer a priori.

La camisa es su compañera más frecuente pero no la única. Por ejemplo, puedes darle un aire grunge, informal, acompañándola de un jersey oversized o rematar el look más formal con una de las prendas que más juego nos está dando esta temporada, la americana XL. Y si lo que quieres es poner el acento en estilizar tu figura, con un cárdigan como el que esta temporada es imprescindible conseguirás una genial combinación; no tienes más que meterlo por dentro de la falda como Hailey Baldwin hace con un pantalón para conseguir dicho efecto y ¡listo!

Todas estas opciones te las hemos dado a vuelapluma sin ni siquiera concretarlas sobre un diseño específico de falda. Para que veas si existen combinaciones posibles con esta prenda que puedas generalizar. Evidentemente, si encima encuentras una falda que potencie el objetivo de dichos outfits, mejor que mejor. Nosotras tenemos una ideal con la que nos hemos topado en las rebajas de Zara.

Vaya por delante que está agotadísima, pero nos ha chiflado por dos motivos fundamentales: está diseñada en efecto piel, el tejido que más alternativas le ha dado al vestidor de las celebrities este otoño-invierno y, sobre todo, porque consigue estilizar la figura pese a ser una falda con diseño de tubo, que suelen tener un efecto contrario a este, ya que acortan visualmente las piernas. No es el caso de este modelo de la firma de Inditex, que estiliza la figura al ser de talle alto.

Además, es original el efecto fruncido de la pieza en la parte superior, que tampoco es demasiado habitual en este tipo de faldas, generalmente de superficie completamente lisa.

Si te ha gustado tanto como a nosotras su diseño, vas a comprender en cuanto sepas el precio, por qué ha sido uno de los grandes éxitos de los primeros 10 días de rebajas de la marca gallega: ¡12,99 euros! Un 50% más barata de su precio original, que era de 25,95 euros.

Enhorabuena a aquellas afortunadas que la pudieran conseguir a tiempo porque se han hecho con la típica compra que se acaba convirtiendo en un recurso todoterreno durante meses próximos a adquirirla.

A las que no hemos tenido esa suerte solo nos queda buscar algo parecido en el mercado, algo que ya hemos hecho por ti, mientras esperamos a ver si Zara nos da una alegría reponiendo stock de este modelo en concreto.