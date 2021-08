Este conjunto de Uniqlo te motivará para volver a entrenar

Porque siempre es un buen momento para retomar buenos hábitos deportivos, con este top y estos leggings de estampado en tonos verdes es mucho más fácil vencer a la pereza.

Julia García

Entrenar y agosto son dos palabras que a priori no se llevan muy bien. Es como si nuestro cerebro, "en modo avión" durante estas semanas, tapiara un muro entre ellas. Pero en el fondo sabes que el deporte es salud y que no hay mejor época del año para dedicarle tiempo de calidad que las vacaciones, así que es cuestión de insistir un poquito en ello, automotivarse, para que la idea ya no parezca tan descabellada.

Para conseguirlo, la primera medida que debes tomar es tan básica como esencial: meter en la maleta ropa de entrenamiento. Lógicamente, hacerlo no te garantiza que luego consigas reunir la fuerza de voluntad necesaria para vencer a la pereza y entrenar, pero si no llevas ropa técnica, se acabó.

Parece que no, pero si aprovechas justo este momento para renovar o ampliar tu armario deportivo, el plus para ponerse las pilas y calzarse las deportivas es mayor. Por eso, será más fácil, por aquello de estrenar ropa, que la incluyas en tu maleta de vacaciones si esta es nueva. Y nosotras ya hemos hecho los deberes por ti al encontrar el conjunto perfecto para sudar este mes de agosto.

Se trata de un dos piezas de Uniqlo en color verde oliva -también se vende en azul marino- decoradas ambas prendas, tanto los leggings como el top, con un estampado galáctico muy original y alegre, perfecto para sintonizar con el estado de ánimo general del verano.

Lo mejor del conjunto deportivo, además de su diseño llamativo, es su precio. La firma japonesa ha rebajado muchísimo las dos prendas, que además siguen disponibles en su tienda online en casi todas las tallas así que llegas a tiempo todavía de hacerte con esta doble ganga.

Por un lado, los leggings tienen un precio de 9,90 euros, 15 menos de su valor original, que ascendía a 24,90 euros. Traducido a porcentaje, estamos hablando de un 60% de descuento. Si eres más de mallas cortas, también tienes la versión por encima de la rodilla del mismo diseño. En este caso, el precio es de de 9,90 euros, algo menos de la mitad de su valor original.

Pero lo mejor no es eso, sino el precio del top, ¡tan solo 5,50 euros! Está rebajado casi un 75%. Y ambas piezas están fabricadas en el innovador tejido Airism de Uniqlo, que favorece las mejores condiciones para el entrenamiento gracias a su transpirabilidad y su capacidad para mantener seco el cuerpo que cubre.