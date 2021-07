¿Piensas que toda la ropa deportiva sale de tu presupuesto? Eso es porque no has rastreado las rebajas de Lefties. Chenoa nos ha descubierto el top más bonito y barato que hará que olvides las excusas para ir al gym.

Cecilia Franco

La fuerza de voluntad que tiene Chenoa nos tiene impresionadas. Solo ella ha conseguido que nos levantemos del sofá y estemos a tope con esa operación bikini que, muchas veces, se vuelve un tanto cuesta arriba. La cantante nos tiene enganchadas a su perfil de Instagram, y no solo por el deporte, porque también conocerás sus ya famosas #fotoespejo en el que refleja su 'estilazo'. Pues bien, si juntamos su 'estilazo' con el fitness el resultado es que nos descubre prendas deportivas como este top de Lefties que además de ser precioso y original, está rebajado.

Qué pereza nos da ponernos a hacer deporte, pero qué sensación más agradable sentimos cuando terminamos la sesión. Y aunque nuestra principal motivación fitness nos haya ayudado a combatir esa pereza y animarnos a hacer deporte sin salir de casa, es cierto que hay días en los que nos sentimos con el ánimo bajo, y esa sensación es completamente normal.

-Los brazos ultra tonificados de Chenoa.

-Atención al baile de Chenoa: presumiendo de abdomen tonificado después de su entrenamiento (y con 'taconazo').

Pero, ¡cuidado! La pereza no puede ganar la batalla y "el que algo quiere algo le cuesta… Con calor, frío, o lo que venga…Mi cara lo dice todo, luego estaré contenta seguro", explica Chenoa en su último post de Instagram, junto a una imagen donde muestra sus abdominales tonificados y un look deportivo que no ha pasado desapercibido.

Chenoa nos puede sorprender con un look de alfombra roja, nos puede inspirar para ir cómodas a la oficina o con un look 'chandalero' para darlo todo desde casa. ¡Ella encuentra todo lo que buscamos!

Pero, aunque haya llegado el verano y ese 'chapuzón' donde poder estrenar todo en moda baño, no significa que la operación bikini haya terminado. Estar en forma mejora la salud y, el deporte es vital para hacernos sentir bien física y mentalmente. Para ello, y que se nos haga más ameno, Chenoa nos propone un top deportivo que es tan bonito que tendrás ganas de entrenar todos los días del año.

Se trata de un diseño estampado en tono azul, con rejilla en la parte trasera y detalle elástico en la parte de abajo que aporta una mayor sujeción. Un diseño que nos ha gustado (aún más) porque se esconde en Lefties y lo hemos encontrado rebajado ahora por 3,99 €.

¿Quién dijo que la ropa deportiva es cara? Ya no tienes excusas para ponerte manos a la obra y, seguir y seguir entrenando por ti, por tu salud y bienestar. Aprovecha las rebajas de nuestras tiendas 'low cost'. ¡Gym time!