10 chalecos de punto de las rebajas de enero para hacernos con la prenda estrella del invierno (sin dejar la tarjeta en números rojos)

Los chalecos de punto son la pieza más deseada de la temporada y, con estos descuentos, nos gustan todavía más.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Las rebajas de enero ya están aquí y, si todavía no has caído en la tentación de los chalecos de punto, este es el momento perfecto para hacerte con (al menos) uno y sumarte de una vez por todas a la tendencia preferida de las reinas de Instagram y del 'street style'.

Si has estado atenta a las redes, te habrás dado cuenta de que no queda una sola 'it girl' que no haya llenado su armario con todo tipo de chalecos que protagonizan algunos de los looks más especiales del invierno: con escote en pico junto a jerséis de punto y pantalones rectos, en clave 'oversize' sobre maxicamisas blancas a modo de vestido y 'combat boots', con camisas vaqueras y pantalones denim... ¡todas las combinaciones valen!

En este contexto, no es ninguna sorpresa que los chalecos de punto hayan sido una de las prendas más buscadas de las recién inauguradas rebajas de invierno. La mala noticia es que su éxito ha sido tal que muchos de los diseños estrella de nuestras marcas de cabecera ya están totalmente agotados en las tiendas 'online'. ¡Era de esperar!

Por esta razón, hemos buceado en las webs de Mango, Pura Vida Clothes, El Corte Inglés o The Desire Shop entre otras, en busca de los chalecos más bonitos del momento y hemos encontrado 10 modelos I D E A L E S con descuento, que todavía están disponibles en la mayoría de las tallas y que tienen todas las papeletas para causar furor en tus próximas publicaciones de Instagram. ¡Disfruta del 'shopping', amiga!