Así es el bañador más impresionante de Zara: blanco, con volantes XL, 'escotazo'... y lista de espera

Este espectacular traje de baño hará que pases de las rebajas y te lances directamente a por la nueva colección de Zara.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¿Podemos confirmar YA que este es el bañador más increíble de la historia de Zara? No solo tiene el color perfecto para presumir de bronceado, sino que además su patrón es tan original que, además de lucirlo en la playa y la piscina, es ideal para llevarlo en la ciudad combinándolo a modo de 'body' veraniego.

Sí, admitimos que en cuanto hemos visto este diseño de la nueva colección de la marca gallega hemos sufrido un auténtico flechazo, olvidándonos por un momento de su selección de rebajas 2020; pero es que este traje de baño merece toda nuestra atención. Se trata de una pieza superversátil que destaca por los maxi volantes que rematan el escote en pico, suben hasta los hombros y terminan en la espalda con un espectacular escote trasero. Precisamente ese 'escotazo' simétrico es uno de sus puntos fuertes y favorecerá sobre todo a las chicas con poco pecho, quienes se sentirán cómodas con este tipo de corte en uve.

El color blanco es su otra gran característica y si nos encanta es porque no existe un Pantone mejor para potenciar el tono dorado que adquiere la piel gracias al sol y al mismo tiempo resulta muy fácil de combinar con los 'shorts', faldas y pareos de verano que ya tienes en tu armario.

El último dato que necesitas saber es su precio, quizás la gran sorpresa, y es que, aunque parece un modelo de diseñador, solo cuesta 25,95 euros. ¡Fantasía!

Ahora que hemos despertado tu ansia compradora, la mala noticia es que el bañador acaba de llegar a la web y todavía no está a la venta; eso sí, Zara ya ha habilitado su lista de espera 'online' en las tallas S, M y L, por lo que puedes apuntarte para ser la primera en comprarlo en cuanto esté disponible.

Al fin y al cabo, este traje de baño tiene todo lo necesario para convertirse en el próximo 'best seller' de la firma líder de Inditex y todo nos hace pensar que no tardará demasiado en agotarse... ¡No digas que no te avisamos, amiga!