Ana Moya ficha en Zara el vestido que hace tipazo y resalta el moreno

Wauuuuu, ¡qué bien sienta!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¡Damos por inaugurado el verano! Hace ya varios días que arrancó la nueva estación, pero no es hasta este viernes cuando comienza la operación salida del mes de julio, la primera tanda de vacaciones para muchos españoles, pero Ana Moya se ha adelantado a resto. La influencer ha pasado unos días en una lujosa villa de Ibiza con amigos y no ha habido día en el que no nos haya hecho partícipes de su jornada. Vamos, un “lo que no se cuenta es como si no hubiera pasado” en toda regla. Y, claro, con esa maravilla de casa, ¿a quién no le va a gustar presumir en redes sociales de vacaciones? Pero, ojo, que no ha sido la única manera en la que la influencer andaluza nos ha puesto los dientes largos, también con el último vestido que ha lucido en su cuenta de Instagram.

Aunque con las rebajas cuesta mirar el rincón ordenado, entre la nueva colección de Zara hay auténticas monadas, como la del vestido de Ana Moya. Se trata de un diseño de estilo noventero, similares a los que subió a la pasarela hace casi 30 años Versace o, más recientemente, Jacquemus.

Se trata de un vestido de color naranja, de escote recto y tirantes finos cruzados en espalda. Cuenta con un detalle drapeado ajustable, justo en el lateral de la falda donde tiene con abertura lateral.

Al ser naranja, resalta el moreno, por eso no nos extraña que en este momento, justo cuando empezamos a estar más bronceada, se esté agotando. En la web de Zara, donde está a la venta por 59,95€, ya se han agotado en varias tallas, de XS a la M.