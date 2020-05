Ana Moya ha desvelado que este es el pantalón vaquero recto de Zara con tiro alto ideal si has sido madre porque hace tipazo

¡Los jeans que más favorecen al abdomen están en Zara!

Este es el modelo de pantalón vaquero recto de Zara con tiro alto que se ha convertido en el favorito de Ana Moya tras ser madre.

El vaquero es la prenda base de casi todos los armarios del mundo. Unos pantalones que son tan versátiles que nadie se planeta deshacerse de ellos.

A lo largo del tiempo han evolucionado adaptándose a las tendencias. Los hemos visto de tiro bajo, de tiro alto, pitillos, campana, rectos, rotos, anchos, etc. Y al contrario de resultar saturador, los amamos y ponemos nuestras esperanzas en ellos aquellas mañanas en las que no nos sentimos muy inspiradas para crear un look. Nunca defraudan.

La modelo, influencer y empresaria Ana Moya también lo sabe y además los recomienda como una prenda ideal para las madres recientes. El embarazo es el proceso natural que más puede transformar tu cuerpo (por dentro y por fuera). Por eso mientras le das tiempo para que todo vuelva a la normalidad, Ana Moya dice que estos vaqueros de tiro alto te disimularán el abdomen.

A través de su cuenta de Instagram nos desveló su modelo de pantalón favorito. No olvidemos que Ana fue madre hace 4 años y su experiencia avala la recomendación. Como ella misma escribe en su story, este vaquero es su favorito en su armario porque ''da una forma muy bonita al cuerpo'' y disimula el abdomen que queda tras el embarazo. ¡Ideal para el entretiempo combinado con camisas frescas!

Disponible en la web de Zara en todas las tallas y 5 colores diferentes. Una vez que los tengas no querrás separarte de ellos porque los llevarás con sandalias de tacón, bailarinas o cuñas. Es el modelo que te servirá de guía para cualquier look que busques.