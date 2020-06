Además de manejarse a la perfección con el fondo de armario, la hija de Isabel Preysler hace de la elegancia el denominador común de todas sus apariciones.

Woman.es

A diferencia de su madre Isabel Praysler y su hermana Tamara Falcó, Ana Boyer es mucho más discreta y privada. No es común verla compartiendo intimidades en las redes sociales, sin embargo la hija menor de Isabel no puede negar que ha heredado el buen gusto y estilo de su madre. Y es que cada vez que comparte algo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 222.000 seguidores, nos conquista un poco más.

- Ana Boyer tiene el corte de pelo de media melena que más estiliza porque afina los rasgos (y te hace parecer más alta)

- El vestido midi y con rollazo de rayas de Sara Carbonero que nos recuerda que necesitamos un look de punto para la primavera

Y ayer fue uno de esos días en los que Ana ha querido compartir su outfit, quizá sea porque estaba feliz de volver a las cenas fuera de casa, o porque simplemente tenía ganas de descubrirnos este marvilloso vestido con el que triunfarás este verano.

Sabemos que Ana Boyer suele apostar por looks clásicos, formales y de líneas simples. Aunque sus estilismos sean sencillos siempre consiguen llamar la atención pues lo sus looks están pensando para sacar provecho a su figura. Y este caso no podía ser una excepción.

Así que ha querido compartir con sus seguidores uno de los vestidos más favorecedores y bonitos de la temporada. Elaborado en poliester, destaca por la forma de su cuello redondo y largo mini. Ajustado a la cintura y de caída fluida es tan favorecedor y elegante que no vas querer quitártelo este verano.

La prenda es sí nos ha enamorado pues aunque sea bastante discreta, tiene un toque sexy que le da que sea corto. Además destaca por su caída fluida y su refinado estampado floral. También llama la atención por el elástico en la cintura, que crea un efecto cintura de avispa, y sus mangas largas. Es de la firma Bash Paris y lo define como un vestido femenino con una bonita caída.

Los 10 vestidos blancos perfectos para los meses de verano Ver 10 fotos

Además estamos de suerte, el vestido tiene el 30% de descuento, y pasa de 240 a 168 euros. Está disponible de la talla 0 a la 3.

Gracias Ana por habernos descubierto el vestido perfecto para una cena de desescalada.