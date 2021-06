Alba Díaz ha fichado un pantalón de crochet en las rebajas de Oysho que tiene rollazo

¿Te gusta el estilo setentero? Entonces va a enamorarte este pantalón que la influencer ha descubierto porque además de comodísimo resulta genial para sacar a relucir tu lado más hippy.

María Aguirre Alvarez

Las rebajas ya han comenzado en prácticamente todas las tiendas y eso significa que a nuestra tarjeta de crédito no deja de salirle humo. Desde el momento en el que se dio el pistoletazo de salida no pudimos evitar llenar los carritos virtuales de piezas más o menos necesarias pero todas ellas con muchas posibilidades por ofrecer algo nuevo a nuestro armario.

Y es que al final de lo que se trata cuando arranca el periodo de descuentos es de eso, de saber elegir bien qué piezas son merecedoras de formar parte de nuestros looks o bien porque son básicos y sabemos que recurrir a ellos siempre es un acierto, o bien precisamente por todo lo contrario, porque suponen algo diferencial.

A este segundo grupo de piezas singulares es al que podríamos decir que pertenece el pantalón que hemos fichado en Oysho gracias a Alba Díaz. ¿O es que has visto una prenda con más rollazo que esta para tus estilismos playeros?

Que el crochet había vuelto a nuestras vidas para quedarse era algo que ya sabíamos. Lo habíamos visto en bonitos tops, también en polos del estilo del que Gigi Hadid descubrió recientemente e incluso en conjuntos como el de margaritas que hace unos días nos enamoró en Mango, pero lo que aún no habíamos tenido la oportunidad de comprobar por nosotras mismas es que este nostálgico tejido podía quedar tan bien en el 2021 en pantalones como los que tanto juego dieron en la estilosa década de los 70.

¡Y vaya si quedan bien! En concreto estos de Oysho son geniales para llevarlos tal y como lo ha hecho la influencer, acompañando un bikini en lugar del clásico pareo, aunque también pueden tener cabida en un contexto que nada tenga que ver con el mar acompañado, por ejemplo, de una camisa blanca de lino o de una sencilla camiseta.

22,99 euros es el precio en el que se ha quedado el pantalón tras el descuento -costaba 29,99 euros- que más allá de lo mucho nos ha gustado estéticamente tiene la comodidad como principal virtud, gracias a su silueta flare y su cintura elástica ajustable.

La única pena es que no cuente con ningún top a juego con el que poder componer un interesante estilismo de dos piezas aunque si te gusta su dibujo en zig zag has de saber que en las tiendas de la firma del grupo Inditex también hay una camisa tipo túnica que también puede funcionar si buscas un total look diferente.