La modelo acudió ayer al Festival de Cannes 2021 e irradió estilo y elegancia con un deslumbrante look en color negro.

María Viéitez

Nieves Álvarez acudió en la noche de ayer a la alfombra roja de "The French Dispatch" en la 74ª edición del Festival de Cine de Cannes y, como siempre, no le costó mucho deslumbrar.

Son muchas las ocasiones en que Nieves Álvarez nos ha sorprendido con estilismos que se han convertido en icónicos, y varios de esos looks han desfilado por las alfombras rojas de las pasadas ediciones de este festival de cine. En esta ocasión, la modelo y presentador escogió un look en el siempre acertado color negro, joyas sencillas y pelo liso y suelto, una sencilla combinación ganadora que, sin duda, la hizo deslumbrar.

El vestido pertenece a la firma Philosophy del diseñador italiano Lorenzo Serafini y fue creado a medida para la modelo. Se trata de un traje de gasa con prolongado escote halter en forma de V, espalda descubierta hasta la cintura y aberturas laterales. El material del vestido, con falda de cuatro capas de gasa plisada que se alarga hasta los pies, le permitió a la modelo lucir sus largas piernas y mostrar sus sandalias en color rojo de Christian Louboutin para Halpern, una edición especial que la firma solo diseñó para un desfila y nunca puso a la venta.

Nieves Álvarez completó su look con sencillas pero muy elegantes joyas que merecen ser mencionadas. Todas y cada una de las piezas pertenecen a Bvlgari, un conjunto que está valorado en algo más de dos millones de euros.

La modelo escogió dos maxi anillos de esmeralda y un collar en color plata con forma de serpiente que reposaba sobre sus clavículas y caía a lo largo de su pecho en perfecta consonancia con el escote de su vestido. Por último, la modelo añadió unos discretos pendientes de la misma firma en oro y con cristales.

El maquillaje corrió a cuenta del artista Luigi Rizzello, que ha maquillado a la modelo en más ocasiones. Este look de alfombra roja lo firma es estilista Víctor Blanco, artista que también ha trabajado en más ocasiones con Nieves Álvarez.

Además del look de alfombra roja, también pudimos ver el look de día con el que la modelo posó en la mañana de ayer nada más llegar a la costa francesa. La 'top model' llegó a la ciudad de Cannes con un traje sastre que combinaba un pantalón 'baggy' y una blazer, ambas piezas en color negro. Bajo la chaqueta, Álvarez lucía un top 'cut out' en color caramelo. Este look es una creación de Alberta Ferreti. La modelo y presentadora completó este estilismo de mañana con complementos en color rojo: Unos zapatos estileto de Christian Loboutin y un bolso bandolero de Bvlgari.

