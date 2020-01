El conjunto de Elena Furiase en los Premios Forqué es de una de las firmas de moda que más hablaremos en 2020

El sello español Sophie et Voilá es ya un imprescindible.

No la hemos incluido en nuestra de las 100 marcas españolas de las que más hablaremos en 2020 por casualidad. Sophie et Voilà se ha ganado a pulso ser una de las abanderadas de la nueva hornada de talento 'made in Spain'. Con sus creaciones delicadas, elegantes y muy femeninas ha conquistado a celebrities de estilos tan distintos como Aitana Ocaña o Elena Furiase, que ha apostado por el sello español para el look que ha llevado a la gala de los Premios Forqué, donde ha compartido protagonismo en la alfombra roja con compañeras de profesión como Paz Vega o Marta Hazas.

La actriz, que siempre deja su huella en este tipo de eventos, como ya hizo en el pasado FesTVal de Televisión celebrado en Vitoria a finales del verano pasado, suele apostar por diseños en clave minimal, generalmente monocolor.

Así fue precisamente el vestido que llevó en el citado festival, en color blanco, también la gabardina negra de cuero que llevó a modo de vestido en el estreno de 'Catalina la Grande', y ha vuelto a repetir esquema en los Forqué, manteniendo su apuesta por el negro pero alternando, eso sí, el vestido por un dos piezas.

El traje con sello español es un conjunto que desprende elegancia a raudales formado por una falda larga tubular y cropped top sin mangas de cuello halter y rematado con volantes en su parte inferior.

Para complementarlo, la actriz ha optado, además de por una sencilla cartera de mano, por tres joyas de autor firmadas por Sie7e Gallery, entre las cuales han destacado los pendientes en oro blanco bañados en rutenio y el original brazalete geométrico que ha lucido en uno de sus antebrazos.