Clara Lago, impecable en Cannes con un vestido de diosa griega

La actriz ha brillado (con tres looks diferentes) en la alfombra rosa del Festival de Series de Cannes. Repasamos sus elecciones.

GALA FERNÁNDEZ

Clara Lago está que no para. Mientras su historia de amor con Jose Lucena se consolida, a nivel profesional la actriz tiene entre manos varios proyectos que no dejan de darle alegrías. Para empezar, la Fundación Ochotumbao que dirige junto a su ex Dani Rovira acaba de recibir el Premio Nacional de Derechos de los Animales 2021 y, además, la empresa de comida vegana (Be clever, be vegan) que ha creado junto a Lorena Izquierdo está teniendo una gran acogida entre los amantes de la comida sana.

Asimismo la madrileña continúa recogiendo éxitos en la pantalla; el más reciente gracias a 'Limbo... hasta que lo decida', una serie argentina en la que participa y gracias a la cual ha viajado este fin de semana hasta la costa francesa, ya que ha sido la única producción latinoamericana seleccionada para competir en la sección oficial del Festival de Series de Cannes que se celebra esta semana.

Sus tres looks de alfombra rosa

Como es habitual en sus paseos por la 'red carpet', Clara Lago ha deslumbrado con su look. O mejor dicho, sus looks, en plural, porque la intérprete ha lucido hasta tres estilismos diferentes en las últimas horas.

Según hemos podido ver en Instagram, en su llegada al Festival ha apostado por un diseño blanco (casi podríamos decir de inspiración nupcial) de la firma David Koma, que destaca por la abertura 'cut out' que adorna la zona del pecho con pedrería.

Poco después, la actriz acudía al excepcional 'photocall' de la edición acompañada por algunos de sus compañeros de reparto; y, para ello, elegía un vestido corto de la diseñadora Mary Katrantzou que, de nuevo, ponía el acento en el escote, en este caso gracias a un detalle geométrico que juega con las transparencias.

Sin embargo, Clara estaba guardando la artillería pesada para el evento de la noche, momento en el que acaparó todos los flashes con "un estilismo de diosa griega", según sus propias palabras, de Dior. Un moño alto que deja a la vista las joyas de Bulgari completa este 'lookazo' que se ha ganado el aplauso de todos sus fans.