Las emotivas palabras de Clara Lago a Dani Rovira tras su recuperación

El actor ha superado un cáncer.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que han sido unos meses muy difíciles tanto para Dani Rovira como para Clara Lago. Era a finales de marzo de este año cuando el cómico y actor anunciaba que padecía un linfoma de Hodgkin y que se enfrentaba a él con todo el optimismo del mundo. Una lucha en la que ha estado acompañado en todo momento por su novia, la actriz de 'El vecino', quien ahora ha querido tener unas preciosas palabras con el actor.

"Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao ♾ 🧡", una declaración de amor que ha acompañado de los hashtags #siemprepuerte y #oletúylamadrequeteparió",

Además, este texto acompañaba la siguiente imagen.

Unas palabras que no son las primeras que Clara dedica al que es el amor de su vida. Cuando el actor reveló su enfermedad, la actriz ya le escribió un tierno texto.

"Amigo, maestro, compañero de viaje y del alma...no me cabe duda de que si la vida te ha colocado este aprendizaje en el camino es porque puedes con ello y solo te hará más grande y más sabio de lo que ya eres. Es un honor poder acompañarte, ahora y siempre, porque las “etiquetas” se pasan por el arco del triunfo cuando lo que se siente es tan jodidamente incondicional", comenzaba.

"Si hay algo que para mí, en estas 30 primaveras que llevo, le da sentido a la vida, a nuestra existencia, es experimentar el AMOR, en mayúsculas, sin pretensión, límites ni condiciones.Y ya te digo yo que el mío lo tienes. GRACIAS, de corazón, a tod@s por los mensajes de apoyo que estamos recibiendo. La energía viaja lejos y llega, y confío en que eso también hará su parte", finalizaba.