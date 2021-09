La actriz madrileña de origen libio-tunecino ha dado su opinión sobre el uso del velo islámico por parte de las mujeres.

Clara Hernández

¿Llevar hiyab es un símbolo de reafirmación de la mujer, o de todo lo contrario? Para Hiba Abouk, actriz nacida en Madrid pero hija de inmigrantes tunecinos y, por tanto, buena conocedora de la religión islámica (una de las razones por las que nos parece muy interesante su opinión), la pregunta no está bien formulada. Porque la cuestión, que hace referencia a ser y sentirse libre, no puede cerrarse en dos opciones: sí o no.

"Si a una mujer le empodera llevar hiyab, que se lo ponga. Si a una mujer le empodera llevar una gorra del revés, que se la ponga. Si le empodera ir escotada todo el día, que vaya escotada todo el día. Lo que debemos tener en cuenta es la libertad de elegir y aceptarnos unos a otros", es la poderosa declaración que la intérprete de 'El Príncipe' y 'Madres' ha realizado en una entrevista que ha concedido al diario Huffington Post, y que de inmediato ha sido retuiteada e instagrameada por numerosos seguidores, entre ellos, su compañera de profesión y musulmana practicante Hajar Brown ('Skam'), con quien Hiba Abouk comparte el haber vivido, desde niña, en el epicentro de un maremoto cultural.

Ya antes Hajar Brown nos había hablado de intolerancia, pero no la que podía mostrar el velo, sino la de los insultos y comentarios que sufría diariamente por la calle por llevarlo. Incluso nos explicó cómo un hiyab podía ser rebelde y orgulloso: "El velo puede ser considerado rebeldía porque es romper con lo establecido y decir: "Hola, yo puedo hacer mi vida y no soy menos que nadie por llevar un pañuelo", explicaba no hace tanto.

El caso es que las palabras de Hiba Abouk han vuelto a abrir un debate en el que hay muchas interpretaciones, prejuicios, sensibilidades, incomprensión e, incluso, políticas en juego. Por ejemplo, la ley francesa sobre la laicidad de 2004 prohibió, en nombre del respeto, la aconfesionalidad y las libertades públicas, llevar símbolos religiosos 'ostensibles' en las escuelas públicas francesas, por lo que las alumnas no pueden ir a clase en estos centros llevando hijab musulmán, ni los alumnos pueden lucir una kipá judía o un turbante sij. Lo curioso es que mientras los detractores de esta ley la han acusado de atentar contra los Derechos Humanos Internacionales, sus defensores afirman que garantiza estos.

¿Quién tiene razón? No hay una única respuesta, pero con lo que sí que nos quedamos es con las últimas palabras de Hiba Abouk sobre "la libertad de elegir" y, sobre todo, "aceptarnos los unos a los otros".

