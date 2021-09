Enfundada en un vestido negro y ajustado de Pedro del Hierro que marca su barriguita, la actriz lo ha anunciado durante la clausura del Festival de Cine. ¡Enhorabuena!

SILVIA VÁZQUEZ

Hiba Abouk está embarazada por segunda vez. Aunque ella ha preferido no confirmarlo todavía y no ha soltado prenda ante las preguntas de la prensa, lo cierto es que sus imágenes en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián hablan por sí solas. Y, por si su ajustado vestido dejara alguna duda, sus gestos lo corroboran por completo: la actriz no ha dejado de tocarse la tripita y se ha mostrado sonriente e ilusionada en todo momento.

Todos los vestidos de la gala de clausura del Festival de cine de San Sebastián Ver 9 fotos

Este será su segundo hijo o hija junto al futbolista Achraf Hakimi, que actualmente juega en el Paris Saint Germain, motivo por el que la intérprete vive actualmente a caballo entre Madrid y París. Su primer hijo, Amín, nació el 12 de febrero de 2020.

En aquel momento, la pareja anunció el embarazo con un precioso mensaje cuando habían pasado aproximadamente cinco meses de gestación, por lo que es posible que esta vez también quieran esperar hasta ese momento para hacerlo público a través de sus redes sociales.

Y como las alegrías nunca vienen solas, en el plano profesional Hiba Abouk se encuentra también en un punto muy dulce de su carrera, ya que después de más de cinco años apartada de la pequeña pantalla, ha vuelto esta temporada con la serie 'Madres', motivo por el que este fin de semana acudió al Festival de San Sebastián y deslumbró en la 'red carpet' con su look de Pedro del Hierro y sus joyas de Cartier.

"Yo me sorprendo a mí misma como madre", nos confesaba durante una reciente entrevista a colación de su vuelta a televisión. "No tenía ni idea de lo que era y de repente me quedé embarazada y tuve a mi hijo y me empecé a empaparme y a leerme un montón de libros sobre nutrición y psicología infantil, hice un curso de primeros auxilios. Y nunca lo hubiera imaginado... soy una madraza, la verdad".

- Hiba Abouk y la trenza XXL que es un sueño de peinado

- Hiba Abouk nos recuerda por qué todas necesitamos una americana estampada

En esta conversación la protagonista de 'El Príncipe' se sinceró sobre su forma de vivir la maternidad. "Yo tengo mis momentos para mí misma, que son fundamentales, para seguir haciendo lo que me gusta sin mi hijo y seguir siendo quien he sido sin él. La maternidad me llena, me aporta y me ha hecho diferente, pero hay que hacerlo también por él: debe averiguar quién es sin su madre, sin la carga protectora 24 horas. Son nuestros hijos, pero no nos pertenecen", aseguraba.