Hajar Brown de 'Skam': "Me sorprendo el día que llego a casa y nadie me ha mirado mal ni me ha dicho nada por llevar hiyab"

Hablamos con la actriz que encarna a Amira en la ficción y que, esta cuarta temporada, se ha convertido en la primera mujer con pañuelo que protagoniza una serie en España.

Clara Hernández | Woman.es

"I’m too religious for haram people and too haram for religious people. That’s my life" ("Soy demasiado religiosa para los no musulmanes y demasiado poco religiosa para los creyentes (musulmanes). Esa es mi vida"), se puede leer, entre posados y LOTD, en el perfil de Instagram de Hajar Brown, la actriz española y estudiante de Ingeniería Civil de 24 años que interpreta a Amira en la serie 'Skam’ (Movistar+). Y que, como su personaje, es hija de padres marroquíes, profesa la fe islámica, luce 'hiyab' y se la puede ver tanto de fiesta con sus amigas no musulmanas, como comiendo los domingos con las que sí lo son.

Las coincidencias con su personaje no son casuales: muchas de las vivencias de Amira están basadas en las suyas, que contó al equipo de 'Skam' cuando, al principio, colaboró con este como documentalista. "Querían saber cómo era la realidad de una chica musulmana en España y habían visto mi Twitter, donde hablo del tema con naturalidad", explica. Luego ella insinuó que había hecho algunos papeles como actriz, le hicieron la prueba y… ¡voilá!

Ahora, la cuarta y última temporada de la serie ha convertido a Hajar en la primera mujer con hiyab en protagonizar una ficción en España. Una oportunidad para conocer más de esa Amira que navega entre dos culturas tratando de que ninguna de las dos la sobrepase. ¿O hablamos de Hajar?

Al otro lado del teléfono, Hajar Brown contesta.

Protagonista de la cuarta temporada. ¿Te pesó soportar tanto peso?

La presión no fue negativa, sino al revés. Como es algo que me gusta y el proyecto me chifla, fue superbien.

Aunque el relato de Amira, tu personaje, te tocaba de cerca.

Mucho de lo que le ocurre a Amira está basado en mis sentimientos y experiencias, que había contado al equipo de casting. Yo ya era fan de 'Skam Noruega' de antes y tenía confianza en la serie, que ha hecho una historia con respeto, tolerancia y cariño. Y que es real.

- Cris y Eva de 'Skam': "En la serie salen muchas cosas que los padres no quieren ver".

- Nicole Wallace (Nora en 'Skam'): "Mi generación va un poco 'fast'"

Has dicho que te sorprendió que tu papel no fuera el de una chica que no está feliz con su condición de musulmana, como "pasa siempre". ¿Solo nos gusta ver esa parte del relato?

Se suele hablar de la chica que no está contenta con su condición y que, además, es liberada por un hombre. Creo que tiran por ahí porque piensan que da morbo y que así va a interesar a más público.

Como musulmana que lleva hiyab, ¿también has tenido que sufrir prejuicios como Amira?

La verdad es que me sorprendo el día en el que vuelvo a casa y no me han mirado raro o me han dicho algo.

¿Todos los días?

O alguien me hace una foto, o se ríe, o suelta un comentario (molesto), o te pregunta… Quedo con mis amigas musulmanas los domingos para comer y a todas les pasa. Cuando salimos, siempre decimos: "A ver cuánto tardan en decirnos algo".

Entonces, ‘Skam’, que habla de respeto a la diferencia, ¿es una burbuja o así es realmente tu generación?

Así es mi generación. Temas como el respeto, el amor, la sexualidad, la bisexualidad, el acoso, la discriminación… surgen de forma natural cuando nos reunimos. 'Skam' no es una burbuja, se inspira en la realidad. Incluso, algunos diálogos de la serie son medio robados de nuestras conversaciones en la comida.

Hemos visto a Amira en fiestas en las que todas sus amigas beben sin fin mientras ella no prueba el alcohol e, incluso, busca un rincón donde rezar. ¿Es fácil compaginar ambos mundos?

Fácil no es pero una vive con eso. Hasta que no reafirmé mi identidad, sentía que no pertenecía ni a un mundo ni a otro, no estaba al 100% en ninguno. Luego me di cuenta de que soy parte de ambos y eso es lo que me hace especial. Mi personaje, Amira, se va de fiesta con sus amigas porque quiere pasar tiempo con ellas pero también quiere cumplir con sus obligaciones porque eso le da paz.

¿Tú cómo mantienes el equilibrio?

Me junto con la gente con la que tengo afinidad. Tengo amigas no musulmanas con las que salgo un montón, pero también necesito a mi grupo de musulmanas porque ellas comparten conmigo situaciones y experiencias que el resto, no. Necesito los dos mundos.

La serie abre debates: la madre de Amira se quita el velo porque teme perder su trabajo y su hija cree que debe defender su derecho a llevarlo. ¿El velo también es rebeldía?

El velo puede ser considerado rebeldía porque es romper con lo establecido y decir: "Hola, yo puedo hacer mi vida y no soy menos que nadie por llevar un pañuelo". También depende de cada mujer y de sus circunstancias. En el caso de la madre de Amira, ella puede llevar pañuelo como rebelión pero ¿le renta? Pues no, porque es mayor y sabe cómo funcionan las cosas y que le puede perjudicar. Amira, con 17 años, puede, pero la madre tiene mucho que perder.

Entonces, ¿entiendes ambas posturas?

Claro, he estado aquí y allí. Entiendo las dos partes.

Si te ofrecieran un papel para el que tienes que quitarte el velo, ¿lo aceptarías?

Ya me han ofrecido muchos pero 'Skam' me ha enseñado a valorar lo que tengo y que el pañuelo no me hace ni mejor ni peor actriz. Es una decisión personal y se puede trabajar con él. Si tengo que quitármelo, no me 'renta'. Aparte de ser actriz, llevo mucho más conmigo: una lucha, unos valores y un mensaje, el de que somos igual de válidas que el resto, que tenemos derecho a trabajar y que podemos soñar con ser actriz llevando un pañuelo. Aunque, por ejemplo, para los estudios, dudé si ponérmelo por si me perjudicaba. Los estudios eran mi futuro.

Hace tiempo que Francia prohibió el velo y los símbolos religiosos en las escuelas públicas. ¿Debería estar prohibido prohibir?

Es que un pañuelo no molesta a nadie, al final todo eso no es más que un poco de racismo institucional.

La que se está emitiendo es la temporada final de 'Skam'. ¿Y luego? ¿Volverás después a tus estudios de Ingeniería o tienes otros proyectos?

Tenía pensado descansar un poco porque la serie, con la pandemia por medio, ha sido un cóctel de emociones pero ya estoy metida en mil movidas. Dentro de poco me veréis en un par de episodios de otra serie, algo muy distinto a 'Skam'.

Moda. ¿Cuál es tu tribu?

Me gusta muchísimo el 'denim', todo lo que sea vaquero me da la vida. Siempre tiro de 'denim' y del negro. Luego está el hiyab. El velo me da ventaja porque podría estar tres días poniéndome casi lo mismo pero si llevo un hiyab de otro color, parece que he cambiado por completo.

¿De cuántos colores tienes?

De todos y de todas las variedades: si tengo rojos, tengo el hiyab rojo vino, el rojo pasión, el rosa coral…

Amira siempre va perfectamente maquillada. ¿Y tú?

Yo me maquillo mucho más que Amira. Me encanta llevar colores, purpurina, estrellitas, dibujos… Cuanto más se vea, mejor. ¡Me encanta ir hecha un cuadro!

La cuarta temporada de la serie 'Skam' se emite en Movistar+.