WhatsApp se ha propuesto sorprender a sus clientes (y, de paso, evitar su fuga a otros servicios de mensajería instantánea como Telegram, una plataforma que se ha hecho especialmente popular desde que el pasado mes de mayo entró en vigor la nueva (y controvertida) política de condiciones y privacidad de WhatsApp, que implicaba que los usuarios aceptaran compartir más datos con Facebook y otras empresas de la compañía, entre otras cosas.

Ahora, poco después de lanzar una nueva función para enviar fotos y vídeos que se autodestruyen una vez que han sido vistos por el receptor, WhatsApp ha anunciado una nueva utilidad multidispositivo que permite que mandemos mensajes sin móvil o con móvil sin que este tenga batería a través de WhatsApp Web, su versión web para ordenador.

Hasta este momento, WhatsApp Web posibilitaba ver y enviar mensajes pero exigía que tuviéramos a mano el teléfono móvil, ya que este debía leer un código QR que propiciaba la vinculación entre ambos dispositivos. Para que pudiéramos utilizar este servicio, el teléfono debía estar encendido y cerca de nuestro ordenador, ya que el móvil era el dispositivo principal. Algo que ya está cambiando (actualmente, está en fase de pruebas).

Así, podríamos utilizar WhatsApp Web sin tener el móvil cerca y sin que este esté encendido, por lo que si nos quedamos sin batería y estamos cerca de un ordenador, será posible comunicarnos por esa vía con nuestra lista de contactos. Además, la compañía anuncia que será posible su uso simultáneo con hasta cuatro dispositivos, como tablets. Para ello, se trabaja con una 'clave de identidad'.

Esta no es la única novedad que ha anunciado la empresa en las últimas horas. Entre sus medidas destaca aquella dirigida a que no nos perdamos "ninguna llamada grupal", y que permite conectarse a una llamada de estas características incluso si ya ha comenzado. "Si alguien no atiende la llamada cuando suena el teléfono, puede unirse igual más tarde", afirma la compañía, que también garantiza que podremos salir y volver a entrar de la llamada cuando queramos. Esta opción está disponible desde este lunes, 19 de julio.

Por otra parte, ya desde abril podemos realizar llamadas desde WhatsApp Escritorio, de forma que las veamos en la pantalla de nuestro ordenador, a mayor tamaño. Y desde el año pasado es posible utilizar mensajes temporales que no se almacenan indefinidamente en nuestros dispositivos, sino que desaparecen a los 7 días. También entonces la compañía anunció que permitía silenciar los grupos y chatas para siempre.

