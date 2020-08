La aplicación permitirá silenciar los grupos y chats para siempre

¿Quién no tienen un grupo de WhatsApp con mil mensajes? Todas tenemos el típico grupo en el que se habla de todo y nada, que nos llena de notificaciones y en el que la verdad, y seamos honestas, entramos entre cero y nada y no nos salimos solo para no herir los sentimientos de las demás integrantes.

Lo que más nos molesta de estos grupos no es solo ver que hay 135 mensajes sin leer, sino que vibra a cada rato. Tras un constante bombardeo de notificaciones que no tienen más contenido que memes, chistes malos y cadenas con noticias falsas WhatsApp nos leyó la mente y nos permitió silenciarlo. En un principio solo se podían 8 horas, después lo alargaron a una semana y por último durante un año. Pues ahora la empresa de mensajería que le pertenece a Facebook, nos ha dado una nueva noticia y ahora nos da la posibilidad de dejar de recibir las alertas de los chats que no nos interesan para siempre.

Esta nueva opción ha llegado a la versión beta de WhatsApp para Android (2.20.197.3), incluida en el programa de pruebas de Google Play, por lo que asumimos que muy pronto estará disponible en todos los móviles. Con esta nueva opción ya no habría que volver a silenciar el grupo o el chat en cuestión pasado un año, ya que se dejarían de recibir los avisos de sus mensajes no leídos.

Parece que llegará pronto la opción de que podamos acceder a nuestra cuenta de WhatsApp en varios dispositivos como teléfonos, tabletas u ordenadores al mismo tiempo anunciada desde años. De esta forma, podríamos usar nuestro WhatsApp en el teléfono de trabajo y en el personal, además de instalarlo en tabletas. En el caso de los ordenadores, podríamos optar por una aplicación de escritorio para Windows o Mac y dejar de lado la de la web que precisa de la cercanía de nuestro smartphone para que sea totalmente operativa.